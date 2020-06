Laurent Ruquier Affaire de drogue: Il serait visé? il s’exprime enfin et réagit !

Laurent Ruquier s’est récemment exprimé à propos de l’affaire du « dealer de la télé ». En effet, le journal Le Parisien fait jour sur une arrestation qui risque d’inquiéter le PAF (Paysage Audiovisuel Français). Un jeune homme du nom de Mounir serait le fournisseur officiel de certains animateurs de la télévision. Et il se trouve que le dealer est originaire du Havre, comme Laurent Ruquier. Il n’en faut pas plus pour lancer les rumeurs mais Laurent Ruquier tient à les stopper rapidement.

Laurent Ruquier revient sur une affaire de drogue car il se retrouve malgré lui au centre des rumeurs

Laurent Ruquier profite de son émission Les Grosses Têtes pour faire le point sur les rumeurs qui circulent à son sujet. Le 12 juin dernier, un jeune homme est condamné à une année ferme de prison. Il est surnommé « le dealer de la télé » car lors de son arrestation, son carnet d’adresse est saisi. Celui-ci indique qu’il livrait de la cocaïne à une trentaine de personnes sur Paris. Et certains des noms sont connus comme étant des célébrités de la télévision, des animateurs. Lorsque l’affaire est révélée dans les médias, le dealer, Mounir, est présenté comme étant originaire du Havre. Qui est aussi la ville d’origine de Laurent Ruquier. Il n’en faut pas plus à certains pour imaginer que Laurent Ruquier fait alors partie des clients du dealer.

L’animateur ne fait pas partie des clients du « dealer de la télé »

Le Parisien fait été de cette affaire mais ne cite pas les noms des clients du dealer. Pour autant, Laurent Ruquier tient à faire savoir qu’il n’est pas l’un d’entre eux. Avec beaucoup d’humour et un certain agacement, il se justifie à l’antenne d’RTL. L’animateur de On n’est pas couché déplore que son nom viennent à l’esprit des Français. Il regrette également que les journalistes aient précisé la ville d’origine du dealer. Car sans cela, peut-être que son nom n’aurait pas été faussement associé à l’affaire. Et pour cause, même dans son entourage certains l’appellent pour avoir confirmation que Laurent Ruquier n’a pas de lien avec le « dealer de la télé ».

Les affaires de drogues sont malheureusement des affaires courantes. Et si celle-ci fait plus de bruit que les autres, c’est que des personnalités sont impliquées. Mais pour le moment, impossible de savoir lesquelles. En tout cas, Laurent Ruquier nie farouchement avoir quelconque liens avec ce dealer de drogue. Le fait qu’il soit du Havre n’arrange en effet pas ses affaires. Mais il tient à rappeler que le milieu de la télévision n’est pas plus corrompu qu’un autre. En effet, selon les propos de son intervention dans Les Grosses Têtes sur RTL, Laurent Ruquier explique qu’il doit y avoir tout autant de problèmes de drogue chez « les représentants de commerce que chez les animateurs de télévision ».

Laurent Ruquier protège sa réputation avant que les rumeurs ne prennent plus d’ampleur

Laurent Ruquier n’aura attendu que cinq jours pour ses défendre des rumeurs. Car l’affaire de drogue a été révélée par Le Parisien le 12 juin. Et Laurent Ruquier en parle dans l’émission du 17 juin dernier sur RTL. Mounir, le dealer, est condamné à passer une année ferme en prison. Le réseau de drogue auquel il appartenait aurait importé plus de 40 kilos de cocaïne à Paris en l’espace de six mois. Les internautes vont peut-être cesser de faire passer Laurent Ruquier pour un des clients du « dealer de la télé ». Mais il faut avouer que la réputation du milieu n’améliore pas les choses.

En effet, il est courant de penser que la drogue circule plus facilement sur les plateaux de télévision. La grande énergie et spontanéité des animateurs laissent parfois penser qu’ils pourraient faire usage de stupéfiants pour se mettre un coup de fouet. Car tout le monde sait que la cocaïne a cette propriété de mettre les personnes qui en consomment dans un état de surexcitation. Et le métier des animateurs supposent qu’ils soient capables de se trouver naturellement dans cet état. Ce serait finalement que Laurent Ruquier est un animateur très performant que de penser qu’il pourrait se droguer.

Le métier d’animateur a malheureusement mauvaise presse dans le domaine de la drogue

En effet, les animateurs doivent réussir à maintenir une bonne ambiance en plateau de télévision. Pour captiver son audience, le professionnel de l’audiovisuel tente d’injecter du dynamisme autant que possible. Il doit faire en sorte de divertir le public tout en évitant les temps morts qui lui permettrait de changer de chaîne. Ainsi, il est courant de penser que les animateurs font usage de stupéfiants pour rester à ce point en forme. Pourtant, c’est également connu que faire usage de la drogue n’a pas d’effets positifs sur la santé, bien au contraire.

Mais dans la même logique, c’est le milieu des bars et des boîtes de nuit qui a mauvaise presse à ce sujet. En effet, travailler dans ce genre d’établissement vous assimile directement dans l’esprit des gens à la cocaïne. Car ce sont encore des métiers qui supposent de rester alerte et efficace, durant plusieurs heures et en souvent toute la nuit. Quoi qu’il en soit, Laurent Ruquier est revenu sur les rumeurs pour pouvoir y mettre un terme. Il refuse de voir son nom associé plus longtemps à celui du « dealer de la télé ». Il trouve une effet déprimant de constater que son métier lui vaille de telles accusations de la part du public. Pourvue que la vérité soit rétablie auprès des téléspectateurs et des auditeurs de Laurent Ruquier.