Laurent Ruquier: c’est la FIN. Que va t-il faire après ce drame!

Laurent Ruquier tourne, le 4 juillet dernier, une page de son histoire. L’animateur aura donc vécu cette aventure riche en émotions pendant quatorze ans. Mais tout a une fin et c’est bien le temps de celle de On n’est pas couché. Cependant, Laurent Ruquier reviendra à la rentrée avec une émission différente. C’est ce dont il est question dans sa récente interview du 30 juin dernier pour Le Parisien.

La fin d’une ère pour Laurent Ruquier ?

Laurent Ruquier ne claque pas la porte à France 2 ni aux plateaux de télévision. En effet, malgré son engagement à la radio et dans d’autres projets comme ceux de la production et de l’écriture, Laurent Ruquier tenait à On n’est pas couché. Par contre, les audiences n’ont cesser de faiblir ses derniers mois. Lancé en 2006, On n’est pas couché a besoin de faire peur jeune. Aussi, Laurent Ruquier envisage un nouveau programme dès la rentrée 2020 de septembre. Cependant, il ne fera plus équipe avec Catherine Barma. En effet, elle était chargé de la production de On n’est pas couché mais cette entente arrive à son terme, tout comme l’émission.

La dernière diffusion de On n’est pas couché sera donc intervenue le samedi 4 juillet dernier. Et pour la rentrée, Laurent confie au journal Le Parisien qu’une nouvelle émission fera son apparition. Elle s’appellera On est en direct et reprendra plus ou moins le principe de l’ancienne. Il s’agira donc d’un talk-show toujours mais cette fois, l’ambiance polémique des discussions sera plus atténuée. Les chroniqueurs s’attarderont sur les rumeurs et les buzz d’actualité mais feront en sorte de les démonter plutôt que de monter la voix pour entretenir une quelconque discorde. Les fans de On n’est pas couché risquent de retrouver leurs chroniqueurs préférés ainsi que Laurent Ruquier mais dans une atmosphère plus propice à la discussion et à la rigolage.

De nouveaux projets arrivent dès septembre

En effet, il était abordé des sujets souvent trop lourds pour laisser de la place aux rires. Et Laurent Ruquier trouve donc le moyen de remédier à cela en adaptant le concept de l’ancienne émission pour la nouvelle. De plus, la production sera cette fois-ci assurée par Philippe Thulier. C’est la personne qui est également en charge de la production pour Les Grosses Têtes. Diffusées sur RTL, Les Grosses Têtes sont quotidiennement animées par Laurent Ruquier depuis 2014. Alors pas de doutes, le producteur et Laurent Ruquier se connaissent forcément très bien et sauront s’entendre pour travailler ensemble sur cette nouvelle émission.

Ce n’est pas sans nostalgie que Laurent Ruquier change de projet. En effet, passer quatorze ans de se vie avec On n’est pas couché pour que cela s’arrête n’est forcément pas évident. Mais c’est avec un réel enthousiasme qu’il est prêt pour la suite de ses aventures. Car Laurent Ruquier démontre par son travail qu’il ne craint pas d’enchaîner les projets différents. Il est même capable de jongler entre plusieurs domaines et de mener tous ces projets à bien. Mais cela n’empêche pas Laurent Ruquier de réaliser que c’est une page qui se tourne le 4 juillet dernier.

Laurent Ruquier n’a pas fini de surprendre le public

Laurent Ruquier est une célébrité qui ne manque pas d’énergie. Il est capable de porter plusieurs casquettes différentes dans sa vie professionnelle. Et encore mieux, il est doué dans tout ce qu’il entreprend. Alors que le public se rassure, la fin de On n’est pas couché ne signe pas l’arrêt de la télévision pour Laurent Ruquier. Au contraire, c’est le temps de le féliciter pour le début d’une nouvelle aventure. Avec On est en direct c’est donc une nouvelle ère qui commence et il se pourrait bien qu’elle dure tout autant que la dernière. Et en parallèle, Laurent Ruquier ne met pas non plus le pied sur le frein.

En effet, vous n’ignorez certainement pas que Laurent Ruquier ne se cantonne pas à présenter des émissions à la télévision ou à la radio. Non seulement il est producteur pour la télévision et pour le théâtre, Laurent Ruquier est également un fin humoriste, un auteur de théâtre, un parolier et un écrivain. Tout vice qui s’approche du divertissement est maîtrisé par Laurent Ruquier. Et à seulement 57 ans, il est une figure incontournable de tous les domaines professionnels qu’il investit.

La suite promet de faire plaisir aux fans

Malgré la chute des audiences de On n’est pas couché, le public connaît et apprécie Laurent. Pas de doute qu’en revisitant le concept pour le rendre plus léger et abordable, les fans seront au rendez-vous pour la nouvelle émission. De plus, les fans sauront faire confiance à Laurent Ruquier pour ajouter sa touche de folie et son humour ravageur dans la suite de ses projets. Ce n’est donc pas la fin d’une ère mais bien le début d’une nouvelle aventure pour Laurent Ruquier. Et à voir tout ce qu’il est capable d’entreprendre en même temps, il ne faudra pas s’inquiéter de le voir mener à bien ce nouveau projet.

Voir cette publication sur Instagram Barbu ? Une publication partagée par Laurent Ruquier (@ruquierlaurent) le 18 Janv. 2019 à 10 :11 PST

C’est à croire que rien n’effraie Laurent Ruquier. Mais il faut aussi se souvenir que ce monsieur ne manque pas d’expérience. Il sait se servir de ses succès et de ses erreurs pour toujours s’améliorer. Et il va donc encore une fois le prouver dès la rentrée de septembre avec un tout nouveau programme. Cela étant dit, nous n’avons plus qu’à lui souhaiter bonne chance dans cette nouvelle aventure. Mais d’après son parcours, il se peut que ce soit le nouveau succès qu’il attendait pour On n’est pas couché qui arrive enfin de nouveau.