Laurent Ruquier hospitalisé dans un grave état? Il s'exprime et dévoile toute la vérité

Laurent Ruquier est hospitalisé dans un état grave. Le présentateur vedette de France 2, à la tête de « On n’est pas couché » et « Des enfants de la télé » a été victime d’un accident chez lui dans sa maison en Normandie.

« J’ai hurlé. Je n’osais même pas regarder mon poignet, tellement il était dévié. J’ai hurlé de douleur, mon chien pensait que je jouais. Il tournait autour de moi, il était joyeux, alors que moi que j’avais affreusement mal » racontait l’animateur, visiblement encore sous le choc après cette terrible chute, dans les escaliers de sa résidence. Entendant ses cris, des voisins sont venus immédiatement lui porter de l’aide et ont appelé les secours sur le champ. L’animateur de RTL et de France 2, a alors été transporté au centre hospitalier de la Côte Fleurie à Cricquebœuf, où il a été opéré de toute urgence.

Une année bien difficile, pour l’animateur, présentateur et producteur, qui semble enchaîner les déconvenues et les jours noirs. Après cette terrible chute, c’est la carrière audiovisuelle de Laurent Ruquier qui va aujourd’hui connaître un grand tournant puisqu’il a annoncé, il y a quelques semaines, avoir pris une décision d’une importance capitale.

Après de nombreuses années de collaboration, avec celle qui était la productrice de quasiment toutes ses émissions, Laurent Ruquier a décidé de se séparer de Catherine Barma, mais aussi de mettre un arrêt définitif à l’émission qu’il présente sur France 2 tous les samedis soir » On n’est pas couché « . Deux annonces chocs qui ont réellement surpris les téléspectateurs ! Bien que certains le dissuadaient d’annoncer trop tôt l’arrêt de l’émission culte, l’animateur aurait préféré jouer la carte de la transparence.

» On n’est pas couché » présente sur les antennes depuis 2006, avait connu un succès énorme dès son lancement. Présentée par Laurent Ruquier accompagné au fil des années par des chroniqueurs comme Éric Naulleau, Éric Zemmour, Natacha Polony, ou encore Yann Moix, l’émission était devenue un rendez-vous incontournable du samedi soir. Mais avec le temps, le concept, pourtant si fort à la base, avait l’air quelque peu de s’essouffler.

Certains bruits de couloir laissaient penser, que la direction de France Télévisions n’était plus du tout satisfaite des résultats et qu’elle imaginait même, pouvoir se séparer de celui qui avait fait le succès des deuxièmes parties de soirée du samedi sur France 2, pendant près de 15 ans. Mais selon d’autres sources, il paraît plus vraisemblable aujourd’hui que ce soit bien un choix de Laurent Ruquier, lui-même, que d’arrêter l’aventure tant il sent bien que l’émission commence à avoir fait son temps.

Dans le courant du mois de juin, ce sera donc la dernière fois que Laurent Ruquier accueille ses invités sur le plateau du célèbre studio Gabriel. Toujours à la tête des « Grosses têtes », sur RTL en radio, toutes les après-midi, ainsi qu’à la présentation des » Enfants de la télé » qui après plusieurs années sur TF1 sont passés sur France 2, Laurent Ruquier ne manquera de toute manière pas d’activités. Si on rajoute à ça, son métier de producteur comme notamment, pour certains humoristes et l’écriture des pièces de théâtre à succès qu’on lui connaît, Laurent Ruquier ne devrait pas s’ennuyer.

Mais il n’est pas du tout improbable, qu’on puisse néanmoins le retrouver, dès la rentrée en septembre, toujours sur France 2 et dans la même case horaire du samedi soir, avec un nouveau concept et avec un nouveau producteur. L’imagination de Laurent Ruquier pour trouver de nouvelles idées, permettra peut-être, qu’il revienne avec un nouveau projet, à condition qu’il soit toujours en odeur de sainteté au sein de la direction de la chaîne.

Après autant d’années de bons et loyaux services, et au vu de ses audiences qui ne sont quand même pas si mauvaises que cela, on imagine mal la chaîne se priver d’un talent comme le sien. Après la crise de la pandémie du covid-19, il est vrai que les chaînes de télévision repensent peu à peu à reprendre le cours normal de leurs émissions, mais sont aussi en train de plancher sur la grille des programmes de la rentrée. Il faudra donc attendre pour découvrir si Laurent Ruquier sera de retour sur les plateaux de France 2 le samedi soir.

Cette année 2020 est donc l’année d’un grand tournant pour Laurent Ruquier, après sa séparation avec Catherine Barma, l’arrêt son émission, et ses problèmes de santé, comme cette chute terrible dans sa maison de campagne, mais aussi des petits problèmes cardiaques qui lui empêchent désormais de faire du sport. Suite a cette terrible fracture, on avait pu l’apercevoir sur les plateaux de télévision, le bras couvert d’un plâtre jaune qui immobilisait son poignet brisé.

Aujourd’hui complètement rétabli de cette mésaventure, les fans de l’animateur, enfin rassurés, se demandent où et quand ils pourront retrouver leur présentateur préféré. Pour les inconditionnels, ils pourront toujours néanmoins retrouver Laurent Ruquier sur RTL chaque jour en radio et à la tête des « Enfants de la télé ».

À ce jour, il est difficile d’imaginer qui reprendra le créneau horaire des samedis deuxième partie de soirée, dans cette case qui a toujours revêtue une importance capitale pour la chaîne. Il faut se rappeler qu’avant « On n’est pas couché » présenté par Laurent Ruquier, c’était un autre grand nom du paysage audiovisuel français qui occupait la même case. Durant de nombreuses années, ce fut l’homme en noir, Thierry Ardisson, qui animait chaque samedi le célébrissime « Tout le monde en parle », avant que la relève ne soit assurée par Laurent Ruquier lui-même.

Deux émissions qui ont toujours attiré un grand nombre de téléspectateurs, d’une part par leur format, mais aussi par les légendaires débats et interviews décalées qui n’avaient jamais manqué de créer la polémique. Bien que les deux émissions soient différentes, elles avaient le mérite d’inviter des personnalités de tous les bords et de toutes les tendances qui à coup sur, créaient toujours l’événement. On est donc très impatient de découvrir si France Télévisions continuera sur la même lignée ou si la direction de la chaîne décidera d’effectuer un virage à 180 degrés. Il faudra attendre la fin de l’été pour découvrir qui sera à l’antenne en septembre.