Laurent Ruquier « mourant »? il attaque violemment les journalistes colporteurs de rumeurs sur sa santé

Laurent Ruquier s’énerve et c’est toute la presse people qui en prend pour son grade. Des rumeurs à propos de sa santé sont parues dans les médias et ce dernier ne le supporte pas. Laurent Ruquier dément avoir été victime d’une crise cardiaque et s’insurge alors contre toute la presse de façon très violente.

Outré, Laurent Ruquier met ses talents au service de la défense de sa réputation

Laurent Ruquier a 57 ans et a pas mal d’années de carrière derrière lui. Des années durant lesquelles il s’est perfectionné dans plusieurs arts différents. Ainsi, il possède aujourd’hui de nombreuses casquettes dans le domaine du divertissement. Et parmi elles, nombreuses sont celles qui lui permettent d’élaborer des discours bien ficelés. En effet, Laurent Ruquier n’est pas qu’un animateur de radio ou de télévision. Non seulement il est aussi producteur pour la télé et le théâtre, mais il est aussi capable de rédiger dans plusieurs domaines. Laurent Ruquier peut se vanter d’être parolier, chroniqueur, écrivain et auteur de pièces de théâtre. Le moins que l’on puisse alors dire de lui, c’est qu’il maîtrise parfaitement la langue française et son élaboration.

Et ses talents d’auteur lui ont certainement servi pour préparer une attaque violente contre la presse people. Révolté par les rumeurs qui courent sur sa santé, il décide d’en parler publiquement pour les faire taire. Laurent Ruquier dément alors fermement avoir été victime d’une crise cardiaque le week-end dernier. C’est le lundi 11 mai que l’animateur aborde ce sujet sur les ondes. Il est alors sur le plateau de radio de RTL, Les Grosses Têtes.

L’animateur fustige la presse people qui propage la rumeur qu’il aurait été victime d’une attaque cardiaque

Laurent Ruquier y est alors allé franchement et sans faire de détours. Il clame haut et fort se « moquer », pour rester polis, de France Dimanche ! À cause du titre d’un article sur lui, paru dans le week-end. Le journal aurait parlé d’une « violente attaque cardiaque » à propos de Laurent Ruquier. Un fait qui est totalement faux et qui révolte évidemment Laurent Ruquier. Pour lui, la santé est trop importante pour faire propager des rumeurs infondées. Il ajoute également que la photo de lui qui a été choisie pour illustrer l’article est une des plus laides de lui. Pour Laurent Ruquier, son dernier week-end de confinement a été complètement gâché par France Dimanche. En effet, l’animateur a du appeler de nombreuses personnes pour les rassurer sur son état de santé.

Les proches de Laurent Ruquier n’étaient pas passé à côté de la nouvelle fracassante. De ce fait, ils ont rapidement tenté d’avoir des nouvelles de l’animateur pour s’assurer de son état, et le cas échéant lui apporter leur soutien. Mais le seul soutien dont Laurent Ruquier avait besoin c’était pour faire taire cette rumeur et rassurer toutes les personnes inquiètes à son sujet. Il a donc passé son dernier week-end avant le déconfinement scotché à son téléphone.

Les rumeurs sans fondements trouvent des prétextes et Laurent Ruquier a compris le système

Et Laurent Ruquier continue son discours contre France Dimanche en expliquant qu’il pense avoir compris d’où vient la rumeur. En effet, l’animateur a raconté qu’il avait arrêté le squash. Une activité sportive qui sollicite énormément le palpitant. Et selon lui, la rumeur viendrait de là. L’arrêt sans explications de ce sport aurait conduit certains journalistes à penser que Laurent Ruquier avait des problèmes de cœur. Et comme les titres choquent, la Une de France Dimanche était toute trouvée. De plus, Laurent Ruquier souhaite enquêter sur la personne qui aurait donné ces informations à France Dimanche. Car les sources que met en avant cet article sont celles d’un « proche collaborateur » de l’animateur. Avec beaucoup d’humour, il fait mine de suspecter chacun de ses collègues de travail.

Mais la rigolade s’arrête là pour Laurent Ruquier. Il a tenu à partager un message plus direct encore que celui de sa colère. En effet, il se tient prêt à faire appel à la justice. C’est une information qu’il partage sur Instagram, sur son compte personnel. il déclare alors qu’il n’hésitera pas à demander le recours de la justice pour attaquer les journaux en diffamations. Les rumeurs sans fondements ne sont pas des informations et doivent cesser.

L’animateur ne laissera plus rien passer

Son message est ferme et clair, Laurent Ruquier est en très bonne santé et attaquera les journaux qui diront le contraire. Tous les journaux people sont donc menacés par Laurent Ruquier. Il ne laissera plus les médias, en ligne ou papier, colporter des rumeurs à son sujet.

L’animateur prend tout de même le temps de rassurer ses fans à propos du fait qu’il aille parfaitement bien. Il s’explique même sur l’arrêt du squash qui n’a rien à voir avec sa santé. Car si il a arrêté le squash il y a de cela six ans, il n’a pas arrêté de faire du sport pour autant et ne compte pas s’arrêter du tout. N’en déplaise à ses détracteurs, Laurent Ruquier ne perd rien de son énergie. Parmi toutes les activités professionnelles qui sont en court, il trouve le temps de faire de l’exercice. Et il ajoute qu’il ne s’arrêtera pas en si bon chemin.

Certains diront que les rumeurs et les critiques à votre sujet sont les rançons de la gloire. Mais ce n’est visiblement pas sous cet angle que l’animateur accueille les articles à son sujet. Commentant régulièrement les actualités, il sait l’importance de la vérité dans l’activité de relayer des informations. Et sa position est ferme et tranchée.