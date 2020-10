Laurent Ruquier (On est en direct): cette blague coquine qui crée l’hilarité, sur le couple de Nicolas Sarkozy et Carla Bruni

Laurent Ruquier est l’animateur de cette nouvelle émission On est en direct. Depuis le 26 septembre dernier, elle remplace On n’est pas couchés. L’animateur propose un talk-show qui s’empare des thèmes qui font les titres de l’actualité. Ainsi, Laurent Ruquier et son équipe de chroniqueurs se sont occupés d’analyser l’affaire qui entache la réputation de Nicolas Sarkozy. En effet l’ancien Président de la République est mis en examen dans plusieurs affaires. Il sera entendu au tribunal dans le courant du mois d’octobre notamment pour “corruption” et “trafic d’influence”. Laurent Ruquier n’aura pas laissé l’ambiance de son plateau s’alourdir, il va lâcher une boutade à propos du couple de Nicolas Sarkozy et de Carla Bruni qui va rapidement dérider l’atmosphère.

Laurent Ruquier excelle dans son domaine

Animateur sérieux, mais pas non plus trop imprévisible, Laurent Ruquier est fort d’une longue expérience à son poste. À force de travail et d’émissions, il parvient à jongler avec les humeurs de ses invités et de ses chroniqueurs pour proposer le meilleur divertissement possible à son public. Attentif aux changements d’ambiance, il est donc capable de retourner la situation en un rien de temps. À l’aise en improvisation, il a pourtant étonné le plateau de On est en direct le 17 octobre dernier. En effet, conserver une ambiance amusante et divertissante sur le plateau tout en abordant les sujets d’actualité peut s’avérer très compliqué. Avec la pandémie qui fait rage, difficile de se réjouir par les temps qui courent. Mais Laurent Ruquier va jouer sur les mots pour laisser échapper une phrase à double sens.

Une blague de mauvais goût ?

Pour annoncer que la question de la mise en examen de Nicolas Sarkozy sera traitée dans l’émission, il parle donc de “mise en main”. Des fous rires démarrent de ça et de là sur le plateau de On est en direct. Profitant de cette détente dans l’ambiance de son plateau, Laurent Ruquier va alors ajouter : “La mise en main, c’est pour Carla Bruni”. Tout le monde a très bien compris que l’animateur fait allusion à la vie très privée de Nicolas Sarkozy et de son épouse. Mais c’est ce genre de fous rires incontrôlables qui s’installent en plateau.

Voir cette publication sur Instagram Une photo de notre ami Jean Marie Perier Une publication partagée par Laurent Ruquier (@ruquierlaurent) le 13 Oct. 2020 à 10 :44 PDT

Laurent Ruquier n’est jamais le dernier pour faire des blagues. Auteur de pièces de théâtre notamment et écrivain également, l’animateur sait manier la langue française. Ses aptitudes d’auteur lui permettent certainement de jouer avec les mots en faisant des lapsus amusants. De plus, en tant qu’animateur à la radio et à la télévision depuis 1980, Laurent Ruquier a suffisamment d’expérience pour maîtriser l’improvisation. Expert dans son domaine, il porte l’ambiance de ses shows en utilisant des procédés qu’il connaît bien. Ainsi, il réalise ce qui le motive le plus en tant qu’animateur de On est en direct divertir son public. Et si en plus il parvient à le faire tout en les surprenant, c’est la cerise sur le gâteau.