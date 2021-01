Laurent Ruquier publie sur la Covid-19, il énerve les internautes!

Encore une fois, Laurent Ruquier se retrouve au cœur d’une polémique suite à un nouveau post Instagram avec pour sujet : la COVID-19. LD People va vous expliquer ce qu’a dit l’animateur qui n’a pas plu aux internautes.

Laurent Ruquier se fait lyncher sur les réseaux sociaux

Ce mardi 5 janvier, Laurent Ruquier a fait parler de lui sur les réseaux sociaux. En effet, l’animateur de France 2 a décidé de pousser un coup de gueule envers le gouvernement et les mesures restrictives. Mais il n’a pas pris la parole publiquement, il a simplement publié des chiffres dévoilant le taux de survivants à la Covid-19 dans le monde. On pouvait notamment lire le chiffre 99,965 % avec en légende : “Et si nous regardions d’un autre point de vue ?”. Un post qui a été salué par plusieurs personnalités dont Elie Semoun ou encore Arielle Dombasle, mais qui a énervé de très nombreux internautes.

Excellent ! Quand @ruquierofficiel est prisonnier des #Amish “Décevant”, “insultant”, “indigne”… : Laurent Ruquier au cœur d’un gros scandale, l’animateur se fait atomiser … https://t.co/YiTYxiOOj6 — Eric Verhaeghe (@Verhaeghe) January 5, 2021

Pour vous montrer que son post a fait un tollé, la rédaction de LD People va vous montrer des exemples de messages sous la publication de Laurent Ruquier : “Cher Laurent Ruquier, avez-vous le même angle de vue si nous abordons le sujet des agressions racistes, xénophobe ou homophobe ? Car dans ce cas, c’est vraiment insignifiant, n’en tenons pas compte… C’est indigne de vous…”,”Ça me gonfle de lire que vous pouvez relayer ces chiffres sortis de nulle part. Qu’entendez vous prouver ? Dans mon hôpital des gens comme vous, on aimerait ne pas se sentir obligé de les soigner quand même. Mais vous comptez sur le dévouement des soignants. J’enrage et je me désabonne”.

Laurent Ruquier approuve les propos de Nicolas Bedos

Ce n’est pas la première fois que Laurent Ruquier prend la parole sur la crise du Coronavirus et les décisions prises par le gouvernement. En effet, il y a quelques mois maintenant, lorsque Nicolas Bedos avait poussé un énorme coup de gueule contre les mesures qui empêchent la culture de fonctionner, l’animateur avait pris la défense de l’humoriste et comédien : Sur le fond, oui, je suis d’accord avec lui. On fait attention. Ce n’est pas vrai que les Français ne suivent pas les consignes ! On le voit partout, dans le métro, dans les rues !” a-t-il notamment commencé par dire.



Bigard, Bedos, Lindon, Ruquier… Ces people qui ne digèrent pas les mesures sanitaires (via @LCI) https://t.co/taFxC4pU0y pic.twitter.com/nzqI5A5FBk — upday France (@updayFR) September 30, 2020

Laurent Ruquier avait précisé son propos et avait mis en avant les décisions incohérentes du gouvernement : “Qu’est-ce qu’on attend de plus de nous ? Et surtout il n’y a pas de cohérence dans les décisions qui sont prises. Il faut quand même aussi laisser vivre les gens et la société. Ce n’est pas possible ce qu’on nous impose ! Je vous jure, ce n’est pas possible !”. Si cette prise de position est récurrente, la rédaction de LD People ne peut pas approuver totalement. En effet, il n’est pas possible de ne pas penser aux nombreux morts liés à la Covid-19.