Laurent Ruquier se fait « violemment dézingué » par Brigitte Macron, c’est chaud

Laurent Ruquier: Brigitte Macron est sous le feu des critiques et elle en a plus qu’assez. Surtout qu’elles tournent toutes autour des mêmes sujets. En effet, la femme du Président de la République est sans cesse attaqué sur son physique ou sur son mariage. De quoi exaspérer Brigitte Macron qui décide de réagir pour y mettre un terme. Mais malgré son intervention, il n’est pas certain que les discours changent pour autant.

Brigitte Macron est la cible des mêmes rengaines, en boucle

Brigitte Macron est la première dame de France. En tant qu’épouse du chef de l’État, il lui incombe d’endosser un rôle de personnage publique et politique. Une mission qui peut s’avérer pesante parfois. En effet, être sous les feux des projecteurs apporte son lot de critiques. Et Brigitte Macron en a vraiment marre de subir toujours les mêmes. Des critiques à propos de son âge et du fait que son mari soit beaucoup plus jeune qu’elle. Si elle savait que cela allait faire jaser, elle ne pensait pas entendre les mêmes critiques constamment.

L’âge semble préoccuper les détracteurs de Brigitte Macron

Brigitte Macron est née en 1953, le 13 avril. Elle a donc 67 ans. Son mari Emmanuel Macron, le Président de la République, est quant à lui né en 1977, le 21 décembre. Il est donc âgé de 42 ans. Un calcul rapide vous aura montré que Brigitte Macron est plus âgé que son mari de 25 ans. Et si cela ne leur pose pas de problème, cela ne devrait en poser à personne. Mais c’était sans compter sur les bavards et les détracteurs du couple présidentiel. En effet, les critiques que reçoit Brigitte Macron tournent exclusivement autour de cette grande différence d’âge entre elle et son mari. Et tout le monde y va de son commentaire. Même les personnages publiques comme Laurent Ruquier. Laurent Ruquier aussi aurait fait des blagues insinuant que Brigitte Macron était une vieille dame. Elle décide alors de réagir pour remettre les choses en perspective même pour Laurent Ruquier.

Brigitte Macron fait savoir que les critiques la fatigue plus qu’elles ne la blesse

C’est dans le magazine Closer que nous pouvons lire que Brigitte Macron en a vraiment assez. Le magazine rapporte les propos d’un proche de Brigitte Macron qui raconte que quel que soit le sujet abordé par la première dame, son âge et sa relation au Président de la République revient toujours sur le tapis. C’est selon elle réellement déplorable. Une femme devrait avoir le droit d’exister sans que son physique ou ses relations soient constamment jugées. D’après le magazine Closer et les propos relatés, Brigitte Macron sait que c’est parce qu’elle est une femme qu’elle reçoit tant de critique. En effet, lorsqu’un homme fréquente une femme plus jeune que lui, cela choque très peu l’opinion publique. Mais lorsque c’est une femme qui fréquente un homme plus jeune, tout le monde a son mot à dire.

Une cruelle réalité en effet. Qui est d’ailleurs accentuée puisqu’elle est mariée avec l’homme le plus important du pays. Brigitte Macron ne fera malheureusement pas cesser les critiques à son égard avec quelques phrases choisies. Elle va devoir continuer de balayer de la main ces remarques pour continuer à vivre sa vie le plus normalement possible. Brigitte Macron sait bien qu’en tant qu’épouse du Président de la République, elle devient un personnage important du monde publique. Elle ne peut pas pour autant rester à l’écart.

Brigitte doit rester forte pour préserver l’image de son mari

De plus, si elle montre que ce genre de critiques la touchent, elle devient encore plus vulnérable et cela ait d’elle une proie idéale pour de nouvelles remontrances. Et en sa qualité d’épouse du Président de la République, elle ne peut pas se permettre de montrer de signes de faiblesse de la sorte. Son image est trop associée à celle du Président de la République et pourrait lui nuire directement. le couple présidentiel à des affaires bien plus urgentes et importantes à gérer pour se laisser distraire par quelques critiques. Même si elles sont incessantes et répétitives, Brigitte Macron doit rester solide.

De plus, Emmanuel Macron et Brigitte Macron sont mariés depuis le 20 octobre 2007. Et leur rencontre date des années 1993. Il paraît donc clair que leur couple a eu son lot d’épreuves à affronter. Celle-ci n’en est qu’une supplémentaire finalement. Il faut savoir se projeter pour éviter de se laisser atteindre par le quotidien qui peut s’avérer pesant parfois. Leur écart d’âge ne changera pas alors autant s’y habituer.

Et puis, ils ont certainement appris à se défendre sur ce sujet plus d’une fois. Leur union n’allait pas de soi pour leur entourage au départ. En effet, Brigitte Macron a trois enfants issus d’un premier mariage. Et il faut savoir qu’Emmanuel Macron a le même âge que la fille cadette de Brigitte Macron. Elle a donc son fils ainé qui est plus âgé que son mari, de deux ans. De quoi faire jaser son entourage lorsqu’ils ont commencé à se fréquenter.