Laurent Ruquier s’explique sur ses relations avec Édouard Baer !

Présentateur de l’émission Les Grosses Têtes sur la station radio RTL, Laurent s’est récemment exprimé sur la recette à la base du succès de son programme d’écoute. L’occasion pour lui d’évoquer l’acteur Édouard Baer avec qui il semble ne pas entretenir une relation des plus amicales. Une raison qui semble expliquer d’ailleurs la non-collaboration entre les deux hommes.

Laurent Ruquier avoue être en froid avec Édouard Baer pour une raison inconnue

Durant son passage dans l’émission, Le journal inattendu, présentée par Ophélie Meunier, l’animateur de 58 ans a abordé sans langue de bois plusieurs sujets. Ces derniers sont liés à sa vie personnelle et à sa carrière dans les médias. C’était aussi l’occasion de revenir sur le succès de son émission Les Grosses Têtes diffusée du lundi au vendredi de 15 h 30 à 18 h sur la Radio Télé Luxembourg.

Parlant de ce programme habitué à présenter des invités aux profils divertissants, Ophélie Meunier n’a pas hésité à poser la question suivante à Laurent Ruquier : « Y a-t-il une personnalité que Laurent Ruquier rêverait de recruter dans son émission Les Grosses Têtes ? ».

Une interrogation à laquelle celui qui animait On n’est pas couché sur France 2 de 2006 à 2020 a répondu sans passer par quatre chemins; Édouard Baer. Un homme qu’on ne présente plus dans le cinéma français puisqu’il a joué dans de grosses productions telles que Astérix et Obélix : mission Cléopâtre ou encore Betty Fisher et autres histoires.

Cependant, Laurent Ruquier pense qu’il sera compliqué de le faire venir sur son plateau. « Ça va peut-être surprendre parce qu’on ne se connaît pas, on est peut-être même fâchés et il y a eu des malentendus entre lui et moi… » A-t-il notamment déclaré sans pour autant expliquer par la suite les causes de leur probable discorde.

Laurent Ruquier conscient des nombreuses qualités d’Édouard Baer

En s’exprimant au sujet de l’homme âgé de 55 ans, Laurent Ruquier a estimé tout le potentiel dont il dispose pour participer de manière réussie à son émission : « Ce serait bien évidemment une grosse tête incroyable, avec son sens de l’improvisation, ce génie du verbe ».

Des propos qui traduisent bien la personnalité d’Édouard Baer qui a déjà eu par le passé une carrière télévisuelle avec des animations d’émissions telles que La Grosse Boule diffusée sur Radio Nova de 1993 à 1997.

De plus, celui qui a interprété le personnage Astérix a eu également à présenter avec brio de nombreuses cérémonies prestigieuses. On peut citer comme exemple ses rôles en tant que maître de cérémonie aux 26e, 27e et 40e cérémonies des Césars ainsi qu’aux éditions 2008, 2009, 2018 et 2019 du Festival de Cannes.

Laurent Ruquier dévoile un de ses moyens de baromètre du succès de son émission

Dans sa quête d’amélioration, Laurent Ruquier a avoué sur le plateau d’Ophélie Meunier prendre en considération le point de vue de différentes catégories de ses fidèles auditeurs notamment ceux des « chauffeurs ».

« Une fois que les grosses têtes sont recrutées, j’écoute leurs avis, c’est toujours très intéressant » a-t-il notamment confié à ce sujet.