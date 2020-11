Laurent Ruquier: son émission “On n’est pas couché” était truquée? L’animateur se défend

Laurent Ruquier a une toute nouvelle émission : “On est en direct” qui remplace « On n’est pas couché » et ce lundi 9 novembre, l’animateur a répondu à de nombreuses polémiques concernant l’émission préférée des noctambules auprès de nos confrères de Télé Câble Sat.

On n’est pas couché a été présenté par Laurent Ruquier durant 14 ans du 16 septembre 2006 au 4 juillet 2020. Des invités de tous bords venaient alors présenter leur livre, leur film, leur programme politique, leur album et se frotter aux questions piquantes des chroniqueurs.

Dans le programme certaines séquences sont devenues mythiques telles que “Flop Ten”: une revue humoristique de l’actualité en usant du montage, des parodies et des faux doublages. Mais malheureusement cette années On n’est pas couché n’est plus au programme.

En effet, en juin 2020, L’animateur Laurent Ruquier avait bien précisé que l’émission ne serait pas renouvelée. On est en direct, a remplacé ce programme. Il s’agit d’une émission où l’animateur et metteur en scène place ses invités autour d’une table. L’émission est en direct et Laurent Ruquier est seul à la barre.

IL est alors très heureux selon les colonnes de Télé Câble Sat, même s’il confie que cela lui donne “beaucoup plus de boulot !”.Le fait d’être en direct à la télé cette fois-ci coupe court à toutes les polémiques concernant les montages douteux, qui entouraient On n’est pas couché ?

“Il n’y avait pas énormément de montage, plutôt un nettoyage, nuance Laurent Ruquier. Et puis, si je gardais les polémiques, on nous le reprochait. Si on les coupait, on nous les reprochait aussi. Cela permet de réagir à l’actualité la plus brûlante. Les plateaux s’organisent le vendredi, voire dans la journée du samedi”, confie l’animateur des Grosses Têtes. Un concept d’émission sans filtre, plus brut qui lui plaît beaucoup. “Je reconnais que je vis cette aventure comme un second souffle. Un peu comme lorsque je suis passé d’Europe 1 à RTL, pour animer Les Grosses Têtes. J’étais dans des chaussons, installé dans une certaine routine et me voici sorti d’un train-train quotidien. Je retrouve là mon enthousiasme de débutant”, s’émerveille l’animateur. Récemment, c’est même Nicolas Bedos qui a été invité dans sa nouvelle émission.

Il était venu faire la promotion de son nouveau livre, “Incorrect Parce que l’irrévérence est trop précieuse pour être laissée aux imbéciles ».

Et le fils de Guy Bedos a tenu à prévenir l’animateur des répercussions que sa présence sur le plateau pourrait avoir. “Vous allez avoir des problèmes Laurent Ruquier” a lancé le réalisateur de “La Belle Epoque”. “Vous croyez ?” A répondu l’animateur.

Et Nicolas Bedos de poursuivre : “Twitter se déchaîne, parce que vous laissez la parole à des gens à qui il ne faut pas”.