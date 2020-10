Laurent Ruquier tacle Nathalie-Marquay "de c*nne", Jean-Pierre Pernaut "ingrat" il n'y va pas de main morte !

Laurent Ruquier va asséner un tacle sévère à Jean-Pierre Pernaut et son épouse, Nathalie Marquay. Invité chez TPMP, l’émission culte de C8 et animée par Cyril Hanouna, l’animateur va être contraint de répondre pour se défendre. Et il ne va donc pas y aller avec le dos de la cuillère, tout en respectant les idées des uns et des autres. Un tour de force que TPMP n’avait pas forcément vu venir étant donné que Jean-Pierre Pernaut et Nathalie Marquay y sont toujours les bienvenus.

Laurent Ruquier n’a rien contre Jean-Pierre Pernaut mais ne va pas se laisser “insulter”

Interrogé par les chroniqueurs de Cyril Hanouna, Laurent Ruquier va se retrouver dans une position délicate. Position de laquelle il ne pourra se sortir qu’en renvoyant la balle à ses détracteurs. C’est Kelly Vedovelli qui ouvre donc les hostilités. La chroniqueuse de TPMP informe Laurent Ruquier que Cyril Hanouna avait reçu récemment Jean-Pierre Pernaut et son épouse en plateau. Et qu’il avait été question de Laurent Ruquier. Kelly Vedovelli ira droit au but et va carrément dire à l’animateur que le journaliste “ne peut pas vous blairer”, avant de lui demander quelles en sont les raisons d’après lui.

Choqué et désarçonné, Laurent Ruquier va devoir trouvé une façon élégante de se sortir de là. Il va donc commencer par se montrer outré avant de présenter des éléments de réponses. De fil en aiguille, il va remettre Jean-Pierre Pernaut et Nathalie Marquay a leurs places sans ménagement.

“Je n’aimais pas les sujets qu’il traitait” Laurent Ruquier revient sur les tensions supposées entre Jean-Pierre Pernaut et lui. #TPMP pic.twitter.com/6jTQyxLkwc — TPMP (@TPMP) October 20, 2020

Une polémique qui risque de faire parler d’elle encore quelques temps

D’abord, Laurent Ruquier a déjà avoué de pas apprécier pas les sujets traités dans le JT de 13h de TF1. Il préfère France 2 pour s’informer de la politique étrangère plutôt que de savoir ce qu’il se passe dans les régions profondes de la France. Ensuite, Cyril Hanouna tente de rattraper le coup en disant qu’il ne s’agit pas des propos employés. Kelly Vedovelli aura fait un raccourcis provocateur. L’animateur de TPMP ajoute alors qu’en plus c’est Nathalie Marquay qui a évoqué ce sujet. Mais loin de calmer les choses, cela fera dire à Laurent Ruquier que Nathalie Marquay serait “plus c**ne que lui”.

Enfin, Laurent Ruquier admet être vraiment déstabilisé par une telle animosité. Lui, ne se permettrait pas de dire de telles choses. Il va alors en rajouter. L’animateur dire donc même le trouver ingrat et intolérant en tentant d’imaginer les raisons qui pousseraient Jean-Pierre Pernaut et son épouse à le juger sans le connaître.Laurent Ruquier évoque alors leurs oppositions sur le plan politique et se rappelle aussi avoir reçu le journaliste et sa femme dans ses émissions pour leur permettre de faire leur promotion. Il se désole donc de constater qu’il a été question de le descendre dans son dos, sans véritables raisons apparentes.