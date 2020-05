Laurent Ruquier terrible nouvelle de santé, il s’exprime sur sa maladie

Laurent Ruquier avoue avoir un problème de santé très important. Les médecins ont annoncé à l’animateur de 57 ans qu’il souffrait d’une maladie cardiaque et devait dès lors, changer sa façon de vivre de manière radicale.

Laurent Ruquier: Un virage à 180 degrés pour l’homme de télévision qui vit à 100 à l’heure depuis plus de 30 ans, enchaînant les projets et des journées de travail interminables. Émissions de radio, télévision, théâtre, production d’humoriste, écriture. La vie de Laurent Ruquier ressemble à un marathon qu’il courrait au quotidien.

Mais à presque 60 ans, le présentateur de « On n’est pas couché » va devoir ronger son frein, et ralentir ses activités de manière drastique, en commençant par le sport.

Diagnostiqué pour un problème de valve au coeur, il est obligé aujourd’hui par ses médecins de mettre un terme à ses activités sportives. Passionné par la boxe et le squash qu’il pratique assidûment depuis maintenant bientôt 10 ans, Laurent est contraint et forcé d’abandonner ses deux pratiques. Considéré comme l’un des sports les plus exigeants pour le coeur, le squash ne lui est plus du tout conseillé.

Voir cette publication sur Instagram Enfants de la télé du 8 mars prochain Une publication partagée par Laurent Ruquier (@ruquierlaurent) le 28 Févr. 2020 à 1 :23 PST

Un ennui de santé de plus, pour l’animateur. Fin de l’année 2019, il avait été victime d’une terrible chute dans les escaliers de sa residence, et s’était fracturé le bras. Seul au moment de l’accident, ce sont des voisins qui avaient dû appeler les secours. Bien que diminué, il en fallait bien plus pour calmer le coureur de fond du paysage audiovisuel français, puisqu’il avait quand même maintenu tous ses engagements, et présenté toutes ses émissions avec le bras dans le plâtre.

Décidément, l’année de 2020, sera pour Laurent Ruquier, l’année du changement, du renouvellement, et des grands tournants dans sa vie. Et les annonces ne manquent pas.

En premier, la fin définitive en juin du devenu sacré rendez vous du samedi soir sur France 2, « on n’est pas couché », qui a fait vivre des moments cultes au téléspectateurs pendant plus de 14 ans. Les clashs entre Éric Zemmour et les invités, les interventions de Yann Moix et encore les commentaires et analyses pointues de Audrey Pulvar, Natacha Polony et Léa Salame, entre autres, ont fait de ses émissions un véritable succès populaire et d’audience. Même si ces dernières années le public semblait moins assidu, et que 2020 ne fût pas un cru exceptionnel en matière d’audience, et ce, peut être dû au changements apportés, nous pouvions imaginer que Laurent Ruquier allait encore modifier le concept, lui apporter du sang neuf ou relooker le format, mais pas simplement l’arrêter.

Sûr de son choix, le présentateur affirme avoir pris la décision seul, et agit en son âme et conscience ; il a fait paraître l’information malgré le conseil de certains de ses proches de garder le silence encore quelques mois. “On n’est pas couché” s’éteindra donc définitivement en juin après presque 500 emissions depuis 2006. Un programme qui avait remplacé le non moins célèbre « Tout le monde en parle” de l’homme en noir, Thierry Ardisson.

Voir cette publication sur Instagram Ascenseur pour les victoires Une publication partagée par Laurent Ruquier (@ruquierlaurent) le 14 Févr. 2020 à 2 :02 PST

Mais, après sa maladie cardiaque et l’arrêt du rendez-vous hebdomadaire de Laurent Ruquier avec ses téléspectateurs, c’est par une annonce supplémentaires que le natif du Havre, surprenait une fois de plus ses fans et le petit monde de la télévision française.

Dans les colonnes du Parisien du 19 Avril dernier, Laurent Ruquier déclarait: « C’est ma décision. Je l’ai prise en novembre dernier. Ma productrice Catherine Barma m’avait demandé de ne pas l’annoncer, ce n’est pas le genre de chose que l’on dit à l’avance ».

Est-ce cette décision qui a été l’élément déclencheur? mais le choix de Laurent semble clair et definitif:

il met un terme à sa collaboration avec sa productrice, Catherine Barma, avait qui il travaillait depuis de très nombreuses années! « Cela fait vingt ans que je collabore avec Catherine Barma, j’ai envie de voir autre chose, de reprendre ma liberté, J’ai trouvé que c’était le bon moment pour me réinventer » répond -t-il au journaliste, et de rajouter: « C’est rare des collaborations qui durent aussi longtemps, tout comme une émission d’une telle longévité ». Laurent Ruquier assure qu’ils ne sont pas en froid, c’est juste un choix à un moment qui lui a semblé le meilleur.

Remise en question dû à ses problèmes de santé ou simplement lassitude qui s’est installée au fil des saisons, en tous les cas , l’animateur a pris des décisions radicales et s’apprête à entreprendre un virage dans sa carrière.

Mais si il arrête « On n’est pas couché”, il lui reste encore bon nombre d’émissions dans lesquels il exerce son talent, et à commencer par la présentation et l’animation des “Grosses têtes” en radio, diffusée quotidiennement sur RTL. Le successeur de Philippe Bouvard a repris la tête de cette grosse émission depuis 2014, et a réussi là où tous lui disaient qu’il serait difficile de remplacer son illustre prédécesseur. Il faut ajouter également, la présentation des « Enfants de la télé » depuis septembre 2017, émise tous les dimanche après midi sur France 2.

Animateur et présentateur, Laurent Ruquier a encore beaucoup d’autres talents. Il avait notamment été propriétaire d’un théâtre, a multiplié la production de pièces, et aime aussi produire et s’occuper de la carrière d’humoristes, comme par exemple l’irrésistible Gaspart Proust avec lequel il travaille depuis 2010. Ajoutons à cela, la publication de nombreux livres, Laurent Ruquier ne risque pas de prendre sa retraite.

Concernant le remplacement de son émission des deuxièmes parties de soirée du samedi sur France 2, aucune information n’a filtré pour l’instant. Nous ne savons, d’ailleurs pas, si Laurent Ruquier lui-même pourrait garder ce créneau horaire et revenir avec un nouveau concept et un autre producteur, ou si cette case sera confiée un autre animateur. Il faudra probablement attendre la rentrée pour le découvrir.

Voir cette publication sur Instagram Les Enfants de la Tv dimanche Une publication partagée par Laurent Ruquier (@ruquierlaurent) le 26 Oct. 2019 à 3 :17 PDT

L’annonce de la pathologie cardiaque dont est atteint Laurent Ruquier, lui fera t-elle prendre la décision de ne pas revenir à la rentrée en septembre? Personne, mis à part l’intéressé lui même, ne peut le dire. Seul, l’avenir nous le dira.

En attendant, il est possible de retrouver la quasi totalité des 15 saisons de « On n’est pas couché » sur le Web, et de revivre des moments cultes avec les invités, et les chroniqueurs de Laurent Ruquier qui ont, pendant des années, parfois amusé et parfois crée la polémique. Il est certain que c’est un programme qui a compté, et qui comptera encore dans le parcours de l’animateur aux milles casquettes.