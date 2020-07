Laurent Ruquier très mal: C’est LA FIN! Triste et terrible nouvelle pour les fans de son émission culte !

Laurent Ruquier est une personnalité qui cumule de multiples talents. Parmi eux, celui d’animateur. Et le grand public connaît évidement son émission culte: On n’est pas couché. Mais le 4 juillet dernier était diffusée la dernière de toutes. En effet, pendant plus de quatorze ans, cette émission de Laurent Ruquier aura accompagné les Français. Un chapitre se trouve alors pour l’animateur. Mais il ne va pas s’ennuyer pour autant.

Laurent Ruquier dit adieu à On n’est pas couché

Depuis le 16 septembre 2006, le grand public découvrait Laurent Ruquier pour animer On n’est pas couché. Cette émission est celle qui aura inspiré Touche Pas à Mon Poste et d’autres plateaux du même style. Des chroniqueurs en table ronde, et un animateur pour lancer et encadrer les débats, échangeaient autour de l’actualité brûlante du moment. Et Laurent Ruquier n’avait pas peur de mettre les pieds dans le plat. Cette émission reste culte car elle n’a laissé personne indifférent. Pendant plus de 10 ans, les audiences étaient plus que satisfaisantes. Mais les dernières années du show montrent qu’il était temps de renouveler le paysage audiovisuel.

Laurent Ruquier ne fera pas dans le sentimentalisme. Ce grand professionnel est toujours sur plusieurs projets à la fois. Il ne se ménage pas pour créer et permettre création autour de lui. Ainsi, il est heureux que son émission phare reste dans les annales de la télévision. Mais il ne va pas passer son temps à la regretter. Au contraire, cela lui libère du temps pour se lancer dans de nouveaux projets, encore et toujours. Mais avant cela, les vacances arrivent à point nommé pour l’animateur. En effet, il était temps pour Laurent Ruquier de se détendre un peu. Mais comme d’habitude, cet habitué du mouvement ne va pas se prélasser en attendant la rentrée. Ce seront des vacances sportives pour Laurent Ruquier. Cela lui permettra de se défouler avant de revenir divertir la France.

Un décès dans son entourage le bouleverse

Laurent Ruquier aura bien besoin de ce temps loin du boulot. En effet, la pandémie aura éprouvé l’animateur. Il aura perdu notamment un proche, une personne qu’il admirait profondément. Le décès de Pierre Benichou l’a ému aux larmes et il lui rendait hommage sur les réseaux sociaux. Cependant, le décès de son ami n’aura pas de lien avec la pandémie actuelle. Si ce n’est celui d’être arrivé pendant cette période déjà si sombre.

Laurent Ruquier tenait à saluer le départ de ce grand homme. Ils étaient proches et s’admiraient mutuellement. Laurent Ruquier tenait alors à partager sa peine sur les réseaux sociaux. Mais comme toujours, il fait preuve de beaucoup de respect et de pudeur.