Laurent Voulzy: Ces déclarations folles sur cette grosse cérémonie qui font trembler le monde de la musique!

De retour avec la compilation “Florilège”, Laurent Voulzy s’est confié à RTL sur la cérémonie des Victoires de la Musique face à laquelle il n’est pas à l’aise. LD People va vous expliquer pourquoi il a toujours cette sensation lors de ce gala.

Laurent Voulzy sort un double best-of avec un titre inédit

Laurent Voulzy revient au cœur de l’actualité avec la sortie de son album “Florilège”. Celui-ci contient les plus grands tubes du chanteur, comme “Rockollection”, “Le soleil donne” ou “Le pouvoir des fleurs”. Mais dans ce double best-of, le chanteur en a profité également pour glisser un nouveau titre “Loreley, Loreley” un titre dont il est fier : “Loreley, c’est d’abord la légende d’une femme sur un rocher, au-dessus du Rhin, qui chante. Les marins charmés cherchent à la voir, font naufrage et disparaissent dans les flots à cause de cette belle voix”.

Promis à un joli succès, l’artiste est reparti en promo et était ce week-end l’invité de l’émission de RTL “On refait la télé”. Durant cette émission, le chanteur a fait une déclaration surprenante : il a peut d’aller aux victoires de la musique. S’il est un habitué de la cérémonie et a même remporté cinq prix entre 1986 et 2015, Laurent Vouslzy assure ne jamais être à l’aise là-bas : “Ça me fait très peur. La seule fois où j’y suis allé relax c’était pour remettre un prix à un rappeur“.

Laurent Voulzy explique pourquoi il n’aime pas les ‘Victoires de la musique’

Laurent Voulzy se souvient également d’une discussion qu’il a eu avec Johnny Hallyday concernant la froideur de la salle. En effet, le taulier n’aimait pas du tout chanter pour les “Victoires de la musique” : “Je me rappelle, je suis arrivé dans les coulisses, j’étais relax, donc j’arrive et il y avait Johnny qui était là, il allait chanter. On parle un peu et il me dit ‘Tu chantes ?’. Je lui dit ‘Non, tant mieux parce que je n’aime pas trop chanter, et toi ?’. Il me dit ‘Oui je vais chanter’ et je lui dit ‘Moi j’aurais peur, mais toi il n’y a aucun problème’. Il me dit ‘Je déteste, chanter ici ça fait peur’. Johnny m’a dit ça !“.

Laurent Voulzy tacle les Victoires de la Musique : “On chante devant des gens blasés” https://t.co/ozszoT6B3U pic.twitter.com/oswq4cQg21 — Pure Charts.fr (@purecharts) December 14, 2020

Dans cette même interview pour RTL, Laurent Voulzy poursuit son propos et explique son ressenti devant les personnes présentes pendant la cérémonie des “Victoires de la musique” : “Il y a un public maintenant mais avant c’était très professionnel. On avait l’impression de chanter devant des gens blasés, qui ont tout vu, qui s’en fichent. Ce n’est pas un vrai public, même si je respecte ces gens-là, mais chanter devant eux, c’est toujours impressionnant”. La rédaction de LD People confirme que lorsqu’on regarde ce gala, on a toujours une impression de malaise.