Laury Thilleman affichée par l’un de ses amis, il dévoile une photo dossier de la Miss France

Laury Thilleman est connue pour avoir été Miss France 2011. Depuis son élection, la jeune femme est garante d’une forme de bienséance et elle en est consciente. Aussi, elle est donc connue pour être une adepte de la vie saine sous tous ses aspects. Mais Laury Thilleman est également l’épouse de Juan Arbelaez, un chef cuisinier réputé. Alors, comment faire pour ne pas craquer pour de petites douceurs lors des repas ? Un de ses amis décide de briser le mythe en partageant une photo d’elle, justement en train de casser son régime alimentaire que l’on imagine très strict.

Laury Thilleman se fait afficher par l’un de ses amis, sur la Toile

Laury Thilleman est une jeune femme pleine de bonne humeur. Son sourire est tout ce qu’il y a de plus naturel et elle est de celles qui sont persuadées que le positif attire le positif. En effet, pour Laury Thilleman, il faut choisir d’être heureux afin que de bonnes nouvelles se bousculent. Un cercle vertueux qui correspond aussi très bien à l’état d’esprit de son mari, Juan Arbaleaz.

L’ancienne Miss France met donc son énergie au service du bien-être et publie même trois ouvrages en ce sens. Le premier en 2018, Au top ! Tonic- Organic – Positive. Le deuxième, 30 jours pour être au top, paru en 2019. Et cette année, elle publie 365 jours Au Top ! Prendre soin de soi, des autres et de la planète chaque jour de l’année. Autant de raison de penser que la belle fait très attention à son hygiène de vie tous les jours. Mais l’un de ses proches amis va casser cette image lissée de Laury Thilleman. Il va se permettre de partager une photo dossier de la jeune femme qui croque à pleine dents dans ce qui ressemble à un hamburger bien garni.

L’image trop lisse des Miss France en prend un coup

Avec cette image qui se répand sur la Toile, Laury Thilleman est amusée de se voir démasquée. En effet, personne n’est parfait et il lui arrive de céder à la tentation. Un régime alimentaire trop strict n’est pas toujours idéal. Mais dans son dernier livre, Laury Thilleman propose justement une vision plus souple de ce qu’est la vie saine. Certes, il est essentiel de faire attention à son alimentation. Mais il est possible de le faire en faisant quelques écarts. Car l’important reste toujours de se sentir bien. Les pensées positives restent au centre de sa démarche bien-être.

Laury Thilleman s’est faite avoir par son ami, l’humoriste Tristan Lopin. Fier de briser le mythe de l’ancienne Miss France qui ne craque jamais pour un bon hamburger. En revanche, la jeune femme reste maîtresse de ses actes. Craquer pour un plat qui sort de sa ligne alimentaire habituelle signifie simplement qu’elle fera davantage d’exercices. Laury Thilleman évite ainsi les frustrations et pense déjà à palier aux conséquences. Il faut avouer qu’avec un ami cuisinier et en période de confinement, seul le sort pourra l’empêcher de prendre du poids. Car elle risque de craquer plus d’une fois pour les délicieuses recettes de Juan Arbelaez.