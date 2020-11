Laury Thilleman ne viendra à Miss France 2021 : découvrez les raisons de ce choix !

Miss France 2011 n’assistera pas à l’élection de Miss France 2021 Laury Thilleman , le 19 décembre prochain, au Puy Du Fou, en Vendée. Interviewée par le magazine « Télé Loisirs », la reine de beauté a indiqué pour quelle raison elle ne s’y rendrait pas.

Le 19 décembre prochain, Clémence Botino transmettra sa couronne à la nouvelle Miss France. Ce jour-là se déroulera la fameuse élection de Miss France 2021, dans le parc du Puy du Fou. Une soirée très attendue, car la cérémonie célèbre ses 100 ans d’existence. Si de multiples Miss assisteront à l’évènement dans le public ou même le jury, Laury Thilleman n’en fera pas partie.

Miss France 2011 ne fera pas le déplacement et n’aura pas la chance de voir le sacre de la nouvelle Miss France. Au départ, la cérémonie devait avoir lieu le 12 décembre 2020. Mais avec la crise sanitaire du Covid-19, les organisateurs ont préféré reporter l’évènement d’une semaine. Cette date ne convenait pas à la femme du chef très médiatique Juan Arbelaez.

Une date qui ne convient pas à Laury Thilleman

Alors que le centenaire de l’élection de Miss France se déroulera dans les prochains jours avec plusieurs Miss très connues, Laury Thilleman ne sera pas là. « J’aurais adoré être là, j’avais même prévu de m’y rendre mais la date a malheureusement été modifiée à cause de la crise sanitaire à laquelle la production a dû s’adapter. J’ai d’ailleurs participé à plusieurs choses pour cette soirée anniversaire qui vont faire partie des surprises de cet événement. Mais je ne pourrai être présente au Puy du Fou parce que je serai probablement en Colombie parce que, avec cette situation, cela fait extrêmement longtemps que Juan n’a pas pu voir les membres de sa famille. J’ai fait un choix familial plus que professionnel mais j’aurais aimé rendre hommage en étant là », a indiqué la sublime jeune femme âgée de 29 ans aux journalistes du magazine Télé Loisirs.

Une autre Miss France sera absente

A noter que Marine Orphelin (élue en 2013), ne pas là pour des motifs personnels comme elle a pu le dire durant l’émission « Les Enfants de la télé », le 22 novembre dernier. Toutefois, le public pourra voir de nombreuses autres Miss France, très connues. Par exemple du côté du jury. En effet, cette année, le jury sera entièrement composé d’ex-reines de beauté. Au casting, il y aura Iris Mittenaere (Miss France 2016) sera présidente du jury dans lequel on retrouvera de Linda Hardy (élue en 1992), Elodie Gossuin (élue en 2001), Sonia Rolland (couronnée en 2000), Vaimalama Chaves (édition 2019), Muguette Fabris (élue en 1963), Patricia Barzyk (reine de beauté de l’année 1980), Nathalie Marquay (Miss France 1987), Mareva Georges (élue durant l’année 1991) et Flora Coquerel (reine de l’année 2014). La soirée encore une fois animée par Jean-Pierre Foucault et Sylvie Tellier. Et elle promet d’être très regardée. Chaque année, l’évènement bat des records d’audience.