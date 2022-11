Laver les légumes en conserve avant de les préparer : voici notre incroyable découverte !

Les Français sont contraints d’utiliser des conserves pour préparer rapidement des repas. Toutefois, il y a une question qui mérite une réponse précise : faut-il laver les légumes en boîte ? Apparemment, il ne faudrait pas conserver le jus présent dans la conserve. Il serait préférable de la vider et surtout de bien rincer les légumes.

Limiter la consommation de sel avec les légumes en boîte

Alors que l’inflation prend de l’ampleur, les consommateurs doivent revoir leurs achats alimentaires. Il n’est donc pas surprenant que les conserves soient massivement achetées puisque les prix sont abordables. De plus, la date de consommation est très longue grâce au jus dans lequel les légumes sont plongés. Il s’agit d’un mélange de sel et d’eau qui améliore la consommation.

Pour réduire considérablement votre consommation de sel, il est conseillé de bien vider la conserve et de rincer à l’eau claire les légumes.

Il s’agit toutefois d’un jus consommable, vous pouvez donc le conserver, mais il faudra être vigilant avec la préparation.

En effet, si vous ajoutez du sel alors que le liquide en contient, vous pourriez accroître votre consommation, ce qui sera dommageable pour votre santé.

Cette saumure se retrouve dans de nombreuses conserves comme les petits pois, les haricots verts ou encore les carottes. Il y a toutefois une petite différence avec les fameux pois chiches. Vous constaterez que le jus est totalement différent puisqu’il a une texture digne d’un blanc d’œuf. Les végétariens ont tendance à conserver ce jus puisqu’il remplace notamment cet ingrédient. Vous pouvez alors l’utiliser pour la préparation d’une délicieuse mousse au chocolat.



Pourquoi acheter des conserves ?

Il suffit de comparer les prix entre les boîtes, les légumes frais et les surgelés. Ce sont les conserves qui gagnent le match puisque les tarifs sont nettement plus faibles. L’inflation prend de l’ampleur ces derniers mois, les consommateurs doivent donc jongler avec leur budget qui n’a pas changé alors que les coûts sont beaucoup plus élevés. De plus, les conserves présentent un réel point fort : la préparation est beaucoup plus rapide. Les fabricants ont déjà cuit et préparé tous les légumes que ce soit des petits pois ou des haricots verts.

Il suffit de vider le contenu dans une casserole après avoir enlevé le jus et rincé tous les légumes. Vous ajoutez une petite noix de beurre ou un bouillon de poule et vous aurez un repas prêt à être dégusté. Il s’agit clairement d’une solution efficace pour lutter contre la crise. Cela permet aussi d’ajouter quelques légumes à des plats. Par exemple, les champignons seront parfaits dans une blanquette de veau et les ananas en jus seront idéaux pour votre salade de fruits.