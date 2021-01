Le Beurre: Les plus grosses erreur que tout le monde fait pour le cuire! (respectez bien ces conseils)

Le beurre est une grande aide en cuisine. En plus de relever le goût de vos ingrédients, elle vous permet de faire une cuisson plus intéressante. Zoom sur les erreurs à éviter durant son utilisation.

La matière grasse est essentielle en cuisine. Si elle est surtout utilisée pour éviter que la préparation ne soit trop sèche et ne brûle, c’est également le meilleur moyen de garder la bonne texture de vos ingrédients. En cuisine, le choix de la matière grasse est très large. Mais chez LD People, nous pensons que le beurre fait partie des plus intéressantes ! Et pour cause : elle est facile à utiliser et offre un tout autre goût à votre repas. D’autant plus que le beurre est toujours plus raffiné.

Attention toutefois, cette matière grasse est assez délicate. Il faut donc faire attention à sa cuisson pour éviter qu’elle ne se détériore pas. Quelles sont les grandes erreurs à éviter pour une bonne cuisson à base de beurre ? Nous avons fait le point pour vous !

Attention pour la santé !

Le beurre est une matière grasse très riche. De ce fait, sa consommation doit avant tout se faire en petite quantité. Il est donc considéré de l’utiliser surtout pour relever le goût de votre plat plutôt qu’en tant que matière grasse de cuisson. Si vous souhaites cuire de la viande par exemple, l’huile d’olive sera plus conseillée. Contrairement à cela, le beurre aura tendance à noircir lorsqu’elle est confrontée à une haute température.

Si vous tenez absolument à utiliser du beurre pour votre cuisson, il va falloir faire preuve d’un peu plus d’ingéniosité. Cela passe avant tout par la température. L’utilisation du beurre doit se faire à feu doux soit à moins de 120° uniquement. Cela vous évitera à la fois de le noircir et vous permettra d’assurer qu’il reste digeste et sain en tout temps.

Quel type de beurre pour votre cuisson ?

Un petit tour en supermarché vous permettra de découvrir une grande variété de beurre. Les rayons présentent autant de type de marque que de goût. Alors que certains sont doux, d’autres seront plus ou moins salés. Le choix est donc le vôtre pour être sûr de faire la bonne cuisson. Attention toutefois, ce ne sont pas tous les types de beurre que vous pouvez cuisiner sans risques. Comme nous l’avons déjà mentionné plus tôt, il s’agit d’une matière grasse très riche. Et la cuisson ne peut qu’augmenter cette composition. Il est donc préférable de n’en cuisiner qu’en petite quantité et de privilégier le beurre doux.

D’un autre côté, vous avez la possibilité d’opter pour le beurre allégé. Cette variété ne contient pas autant de matière grasse que la version classique tout en gardant ses propriété gustative. Vous aurez donc la possibilité de cuisiner avec plus de beurre sans pour autant prendre de risque pour votre santé. Dans tous les cas, il est préférable de consommer régulièrement un peu de beurre que de s’en priver définitivement. Son apport nutritif ne peut qu’être bénéfique pour vous !