Big Mac de McDonald’s : la recette de sa délicieuse sauce burger authentique, inégalable enfin dévoilée

Le Big Mac est sans aucun doute le burger star des restaurants McDonald’s. Certains clients ne jurent que par lui et ne veulent jamais essayer d’autres burgers. Il faut dire qu’il est imposant et délicieusement savoureux. Tous les cuisiniers des McDonald’s connaissent sa recette par cœur tant il est demandé. Et il existe depuis tellement d’années maintenant qu’il est littéralement culte. Mais les fans de ce burger ne connaissent pas forcément la recette de ce petit bijou. En effet, McDonald’s a des secrets de fabrications bien à lui. Mais avec LDpeople, nous avons dénichée la recette de la sauce Big Mac. Une sauce inégalable normalement. Après la lecture de cet article. Vous allez pouvoir dévorer votre burger à la maison et même savourer cette sauce dans différents plats, à votre guise !

La fameuse sauce du Big Mac de McDonald’s expliquée pas à pas

Pour réaliser la sauce de ce célèbre burger, il ne faut pas énormément d’ingrédients. De plus, tous les ingrédients qui la composent se trouvent dans les supermarchés. Ouf ! En effet, cela fait déjà longtemps que la recette de la sauce du Big Mac est disponible sur internet. Mais le goût exceptionnel de ce burger laisse supposer que la recette est secrète et bien gardée.

Il vous faudra mélanger la liste des ingrédients suivants pour déguster la fameuse sauce du Big Mac de McDonald’s :

6 cuillères à soupe de mayonnaise

1 cuillère à café de poudre d’oignons

2 cuillère à soupe de moutarde

1 cuillère à café de paprika

3 cuillères à soupe de « sweet pickle relish » ou sauce de concombre marinés

1 cuillère à café de vinaigre blanc

1 cuillère à café de poudre d’ail

Des détails qui ont leurs importances

Il se peut que la sauce de concombres marinés soit plus difficile à trouver que le reste des ingrédients. LDpeople ne pouvait pas bous laisser sur votre faim. Détenir enfin la recette de la sauce du Big Mac sans pouvoir la réaliser serait tellement frustrant ! Aussi, nous vous offrons en bonus, la recette de cette fameuse sauce. Voici donc cette recette qui pourrez venir à vous manquer en rayon.

Vous aurez besoin de trois concombres moyens et d’un oignon. Si les concombres sont petits, doublez les doses ! Epluchez-les et râpez-les dans un saladier. Ensuite, saupoudrez le tout de gros sel. L’équivalent d’une cuillère à café. Placez ensuite un film plastique sur la préparation et laissez-la reposer une journée. Le lendemain, vos concombres et oignons salés ont rejeté beaucoup d’eau. Vous allez donc les égouttez méticuleusement. Ensuite, placez vos légumes dans une casserole et faites mijoter l’ensemble à feu doux. La préparation va cuire pendant 10 minutes pendant que vous remuez et ajoutez le reste des ingrédients. Il vous faudra 2 tasses. L’une de sucre blanc et l’autre de vinaigre blanc. Ensuite, un quart de cette tasse pour de l’eau. Puis plusieurs cuillères à café : du curcuma, du gingembre en poudre et des graines de moutarde.

Une fois que tout est bien mélangé et mijoté à feu doux une dizaine de minutes, laissez refroidir avant de l’ajouter à la recette initiale. Petit conseil de votre magazine LDpeople, n’hésitez pas à augmenter proportionnellement les doses de cette recette. En effet, vous pourrez conserver votre « sweet pickel relish » pendant plusieurs mois au frigo dans un récipient fermé.

Des repas mythiques vous attendent grâce à ces recettes

Pour réaliser la sauce du Big Mac à présent que vous avez tous les ingrédients sous la main. L’ordre de réalisation à son importance. Vous devez mélanger dans un saladier les trois sauces principales. La mayonnaise, la moutarde et le relish. Ensuite vient le tour du vinaigre blanc et enfin s’ajoutent les poudres aromatiques. Vous obtiendrez un mélange homogène à force de remuer vos ingrédients dans votre saladier. Aussi, avant de déguster la célèbre sauce du Big Mac de McDonald’s, il faudra la réserver au frais pendant une heure au minimum. Elle aussi, n’hésitez pas à en faire en plus et à la conserver au frais pour d’autres occasions !

En effet, la sauce du Big Mac ne se prête pas idéalement qu’au burger de McDonald’s. Elle accompagnera vos viandes à merveille. Elle pourra aussi s’intégrer à des sandwichs froids ou à des recettes infinies. Laissez aller votre imagination ! Vous possédez à présent ce que beaucoup de personnes imaginent comme un secret bien gardé par McDonald’s. Pourtant, rien de plus simple pour la réaliser n’est-ce pas ?