Le café, un véritable puissant allier pour notre santé…

Le café est sûrement la boisson qui permet le plus la convivialité. En effet, rien de mieux qu’une bonne tasse de café en famille ou entre amis pour passer un bon moment. Mais ce n’est pas tout, la boisson chaude pourrait également prévenir certaines maladies. Ainsi, la rédaction de LD People va tout vous expliquer.

Le café, un allier minceur

D’après une récente étude, réalisée par Dr Bob Arnot et publiée notamment dans “The Cofee Lover’s Diet“, le café permettrait de perdre du poids. Evidemment, en soit, le café ne comporte presque aucune calorie (de 2 à 5kcal) quand on le boit sans sucre ou sans crème. Mais la vraie raison pour laquelle cette boisson est considérée comme un allier pour maigrir, c’est la caféine. En effet, celle-ci permet à l’organisme de bruler plus de calories au cours d’un processus qu’on prénomme la thermogenèse : “A la fin d’un gros repas, le café diminue la quantité de graisse absorbée et allège la quantité de sucre consommée” déclare le médecin.

Attention, on ne vous dit pas qu’il suffit de voir du café pour pouvoir maigrir efficacement, pas du tout. On vous explique juste que c’est un complément efficace. Pour bien profiter de l’effet minceur du café et de la caféine, vous pouvez boire du café avant de faire du sport. En effet, d’après plusieurs études, cela vous permettrait de faire des du sport plus longtemps et de façon plus soutenue. Et la conséquence de cela, c’est que vous allez donc brûler plus de calories qu’à la normale. Régime alimentaire équilibré, sport et café, c’est le parfait trio pour pouvoir maigrir.

Le café, un allier santé

Outre son avantage lié à la minceur, le café est également un très bon allier santé. En effet, À faible dose, le café joue un rôle positif sur notre matière grise. Il permet d’augmenter non seulement notre capacité à nous concentrer mais provoque également une sensation de bien-être. Mais ce n’est pas tout, la présence de la caféine dans le sang favoriserait la circulation de la protéine P27, qui est essentielle pour prévenir les accidents cardiovasculaires et pour régénérer les cellules endommagées après un accident cardiovasculaire.

Le café a également des vertus digestives. En augmentant la sécrétion de salive et d’enzymes digestives, la caféine favorise votre transit intestinal. Bonne nouvelle également pour ceux qui ont souvent mal à la tête. La caféine a des vertus contre les maux de tête puisqu’elle exerce une action positive sur les vaisseaux sanguins du cerveau et diminue ainsi l’intensité de vos migraines. Enfin, il faut savoir que le café contient des composants antioxydants, important pour ralentir le vieillissement cellulaire et pour prévenir de certains cancers.