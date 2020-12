Le chanteur Jérémy Frérot victime d’un accident : sa voiture complètement fracassée sur une rocade…

Depuis quelques années, Jérémy Frérot fait beaucoup parler de lui. En effet, l’artiste a fait une entrée remarquée dans le monde de la chanson. Grâce à son duo Fréro Delavega, il accède rapidement à la notoriété. D’ailleurs, il peut être fier d’avoir placé quelques titres dans le top des ventes. Mais il est également connu pour son histoire d’amour avec la nageuse Laure Manaudou. Récemment interviewé par la presse, il fait un bilan sur son parcours. Mais il se souvient également des événements plus dramatiques dans sa vie. Comme ce jour où il a eu un très grave accident de voiture ! LD People revient sur les déclarations du jeune homme.

Jérémy Frérot : Victime d’un accident de la route à Bordeaux

Retour sur une ascension fulgurante

Dès l’âge de 17 ans, Jérémy Frérot commence la musique. Dès lors, il multiplie les auditions afin de tenter sa chance. Finalement, il réussit à décrocher un passage dans la célèbre émission The Voice. Ainsi son duo Fréro Delavega devient rapidement célèbre. Pourtant, l’artiste paraît avoir envie de mener une carrière solo. Dès lors en 2016, il annonce lui-même la grande nouvelle. En effet, le groupe se sépare. Car pour lui toit a été un peu trop vite. Ainsi, il souhaite surtout se concentrer sur sa propre musique.

Alors il y a 4 ans, il déclare vouloir reprendre sa carrière en main. Mais avant, Jérémy Frérot souhaite remercier le public qui l’a soutenu pendant plusieurs années. Mais il s’étonne aussi de la véritable folie autour de son univers artistique. Car aussi bien ses albums que ses concerts sont de véritables succès. Cependant, la rapidité des événements l’effraie un peu.” Malheureusement dans le monde d’aujourd’hui, tout va toujours plus vite et notre image ne nous appartient plus vraiment. Nous en sommes vraiment désolés “.

Un autre moment fort de sa vie

Dans cette interview accordée à Gala, Jérémy Frérot ne semble pas regretter cette époque. Mais pour lui, elle est aujourd’hui révolue. Mais face au journaliste, le chanteur se remémore d’autres passages marquants de sa vie. Bien évidemment, il y a sa rencontre avec Laure Manaudou. D’ailleurs, le couple semble toujours aussi heureux. De plus, ils ont eu la chance de fonder une vraie famille. Mais le jeune homme se souvient aussi de moments beaucoup plus durs. Ainsi lors de cette interview, il se rappelle certains événements très marquants. Parmi ceux-ci, il y a l’obtention de son permis de conduire. LD People vous livre la suite…

D’ailleurs, il l’obtient rapidement avec succès. Mais malheureusement à 18 ans, il n’a pas encore l’expérience d’un conducteur chevronné. Cependant ses parents lui font confiance. Et lui prêtent leur voiture. Jérémy frérot est très heureux de pouvoir s’afficher dans une Golf Cabriolet flambant neuve. Mais la situation va rapidement dégénérer. En effet, il se souvient du terrible choc. ” On était hyper fiers d’en avoir une mais je l’ai fracassé sur la rocade de Bordeaux “. Décidément, Jérémy Frérot aura mené sa vie à 100 à l’heure durant plusieurs années. Mais aujourd’hui le jeune papa semble beaucoup plus assagi et surtout il souhaite aller moins vite. Et ce, dans tous les sens du terme !