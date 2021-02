Le clip de la nouvelle chanson de Kendji Girac avec d’Ilona Smet enfin en ligne et c’est un gros buzz!

Depuis qu’Ilona Smet avait été aperçue dans les rues de Paris avec Kendji Girac en train de tourner un clip, leurs fans attendaient avec impatience de voir le résultat. La vidéo est enfin en ligne. On vous dit tout !

Le 13 janvier dernier, des passants ont été assez chanceux pour apercevoir la belle mannequin Ilona Smet en plein tournage à Paris. Mais elle n’était pas seule ! A ses côtés se trouvait en effet le chanteur Kendji Girac. Et les deux artistes s’adonnaient à des accolades amoureuses devant des caméras. Ce jour-là, en effet, le chanteur gitan mettait en boîte son nouveau clip pour son titre intitulé “Évidemment”.

View this post on Instagram A post shared by Kendji Girac (@kendji)

Ilona Smet s’enthousiasme sur Instagram

Et depuis le 13 janvier, les fans trépignent d’impatience pour découvrir ce clip. Car la petite-fille de Johnny Hallyday a attisé leur curiosité. En effet, cette dernière s’est montrée enthousiaste pour ce projet ! Elle en a même très vite fait part à sa communauté sur Instagram. « Trop contente d’avoir participé au tournage de ‘Évidemment’. Merci Kendji de m’avoir choisie pour ce beau projet« , a-t-elle ainsi écrit mercredi 27 janvier. En photo, on découvrait un magnifique extrait du clip en noir et blanc. Le chanteur et la mannequin s’enlacent tendrement sur l’île Saint-Louis, dans le 4e arrondissement de Paris.

Les compliments de Kendji Girac pour sa fiancée d’un jour

De son côté, il semblerait que Kendji Girac ait aussi un très bon souvenir du tournage. Interviewé dans le JT de M6, l’artiste a trouvé la sœur d’Emma « classe, jolie, joli regard, très gentille en plus, très sympathique« . Mais ce n’est pas tout. Il a également insisté sur son souvenir de Johnny Hallyday. Il a déclaré en être « fan” et qu’il “le resterait toujours ». Mais ce n’est pas la raison pour laquelle il a choisi sa petite-fille pour interpréter sa fiancée dans le clip.

View this post on Instagram A post shared by Kendji Girac (@kendji)

Kendji Girac explique en effet que la complicité avec Ilona a été immédiate sur le tournage. Ses talents de comédienne l’ont même surpris. En effet, Illona exerce avant tout la profession de mannequin. C’est la fille cadette de David Hallyday et Estelle Lefébure, Emma, qui elle est comédienne. En tous cas, au sein de la rédaction de LDpeople, toutes ces informations nous donne vraiment envie de découvrir ce clip !

C’est désormais chose faite puisque l’ancien gagnant de The Voice a partagé la vidéo sur sa chaîne Youtube, lundi 1er février. Cette chanson parle de la difficulté de communiquer sereinement avec l’élu de son cœur, malgré l’amour. Ce thème universel promet de toucher un grand nombre de fans ! D’ailleurs, c’est un gros succès puisque le nombre de vues a explosé en moins d’une heure depuis la mise en ligne. C’est donc de très bon augure pour le prochain album de Kendji Girac Mi Vida qui sortira le 12 février prochain.