Le contrat de Nagui, de 100 millions d’euros, alerte et scandalise une députée

Le contrat de Nagui fait polémique ces derniers jours. En effet, l’animateur star de France Télévision s’apprête à le renouveler. Le contrat de Nagui s’envole à 100 millions d’euros sur trois ans, de 2017 à 2020. Une somme exorbitante pour une député qui réclame une enquête et l’attention de la ministre de la culture. LDPeople vous raconte tout !

Le contrat de Nagui vaut-il de l’or ?

La contrat de Nagui peut paraître effectivement excessif. La somme de 100 millions d’euros alors qu’il s’agit du service publique de la télévision à de quoi faire réagir. Mais en faisant le calcul, 100 millions d’euros sur trois ans alors que Nagui est l’animateur de très nombreuses émissions n’est pas irraisonnable. En effet, Nagui présente N’oubliez pas les paroles, Taratata, ou encore Tout le monde veut prendre sa place. Ses émissions sont diffusées sur plusieurs chaînes du groupe de France Télévision et il fait des scores d’audience impressionnants. Nagui est également à la tête de La bande originale sur France Inter. Finalement, il pourrait peut-être même s’agit d’une bonne affaire si l’ont tente d’imaginer ce que son travail apporte comme recettes à France Télévision.

Mais la somme de 100 millions d’euros a de quoi interpeler. Surtout lorsqu’il s’agit des impôts des français qui financent de telles sommes. Alors, la député Frédérique Dumas a demandé l’ouverture d’une enquête. Elle a même directement interpellé la ministre de la culture, Roselyne Bachelot, sur cette affaire. À traversé magazine l’Obs, la député réclame l’attention pleine et entière du gouvernement pour avoir le cœur net que France Télévision est sous contrôle. Le contrat de Nagui est pour le moins juteux et il s’agit de ne pas imaginer que les français soient lésés dans cette histoire.

Les questions d’argent échappent rarement à la polémique

France Télévision joue la transparence et assure que tout est fait dans les règles de l’art. Le groupe n’est pas inquiet quant à cette enquête. Le contrat de Nagui s’apprête à être renouvelé et son succès auprès du public ne risque pas d’en pâtir. En effet, il est l’un des présentateurs et animateurs favoris du public. Son humour, sa répartie et ses connaissances dans divers domaines (surtout musicaux) impressionnent. LDPeople s’avance peut-être mais il y a de fortes chances que l’enquête aboutisse à ce que le contrat de Nagui soit tout à fait en règles.

100 millions d’euros. C’est le montant du contrat que @francetele a signé avec @Nagui, pour la période 2017-2020. La députée @DumasFrederique presse la ministre de la Culture d’enquêter : « Si l’Etat ne peut pas contrôler France Télé, c’est un problème. »https://t.co/ly3i879lNa pic.twitter.com/ovJ6HrbS4q — L’Obs (@lobs) February 9, 2021

N’oublions pas que l’approche des élections présidentielles va accentuer les tensions au sein des partis politiques. Chacun souhaite être vu comme un défenseur du peuple pour gagner des électeurs. Porter attention sur le contrat de Nagui peut donc effectivement faire partie d’une plus large stratégie. Néanmoins, la député Frédérique Dumas a de l’expérience dans le domaine de l’audiovisuel. Dans sa carrière passée mais aussi actuelle puisqu’elle est elle-même productrice. Reste à voir ce que sera l’issue de cette enquête sur le contrat de Nagui.