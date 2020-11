Le coup de pression de Pascal Obispo a un humoriste célèbre, “Ça va, tu t’es bien foutu de ma gueule”

Florent Peyre est de retour sur les planches avec son spectacle “Nature” dont il interprète à tour de rôle plusieurs personnages d’une comédie musicale un soir de première. Pour être parfait sur le sujet, il a fait appel à Pascal Obispo, l’une des référence dans le monde de la musique. Mais avant cette collaboration, la première rencontre entre les deux a été houleuse. Explications.

Le coup de pression de Pascal Obispo à Florent

Invité de l’émission “Je t’aime etc” ce lundi 26 octobre sur France 2, Florent Peyre s’est exprimé sur la genèse de son spectacle “Nature” qui parlera du monde de la comédie musicale. Si il a finalement fait appel à Pascal Obispo pour l’aider, les deux hommes ont eu un début de relation compliqué. En effet, leur première rencontre a été quelque peu spéciale puisque le chanteur a fait une blague effrayante. L’ancien pensionnaire d’On ne demande qu’à en rire avait affirmé, en pleine promotion pour un précédent spectacle, qu’il trouvait la chanson Lucie, romantique mais « cucul ».

Le mercredi 21 octobre, @florentpeyre présentera son nouveau spectacle « Nature », sur la scène du Festival Mont-Blanc d’Humour ! 🤩 Ils nous fait quelques révélations, notamment sa rencontre avec @ObispoPascal 😱 ➡️ https://t.co/1ESCmIW3ah pic.twitter.com/gOS3KJp0j1 — Rire & Chansons (@rirechansons) October 16, 2020

Sauf que Pascal Obispo avait tout entendu de l’émission de la veille. Et malheureusement pour l’humoriste, les deux se retrouvaient le lendemain : “Le lendemain, je suis sur une autre émission, on fait une soirée avec les inconnus. Robbie William fait ses balances sur scène et là, on me tape sur l’épaule, Pascal Obispo ! Je me dis “Mais c’est incroyable ! Je suis en train de basculer !” a commencé par dire Florent Peyre. Le chanteur lui a alors dit à ce moment précis : “Ça va, ça s’est bien passé hier sur l’émission de télé, tu t’es bien foutu de ma gueule ?”.

Florent Peyre a eu peur pendant plusieurs mois

Mais si au début Florent Peyre prend cette petite pique à la rigolade, il va vite se rendre compte que ce n’est pas le cas. L’humoriste va donc passer une soirée assez délicate : “Pendant toute la soirée, il me regarde et il me fait [il mime un égorgement, ndlr] toute la soirée et il ne désamorce pas le truc !” explique-t-il notamment. Le chanteur n’a dévoilé la vérité de sa blague que quelques mois plus tard : “On se retrouve sur une émission, il me fait “Hahaha ! Alors, t’as eu peur ?”.

Je vous avais promis l’affiche de mon nouveau spectacle demain mais je suis tellement impatient…. que je vous la dévoile… maintenant !!! J’espère qu’elle vous plaira autant qu’à moi !!! 😍 Réservez pour #FlorentPeyreNature au @theatretrevise ici 👉🏻https://t.co/1iJnhkdbWe pic.twitter.com/WjLzp0xVkb — Florent Peyre (@florentpeyreoff) July 24, 2020

Et effectivement, Florent Peyre a eu peur durant tout ce temps, d’ailleurs il pensait que Pascal Obispo allait le frapper : “On m’avait dit qu’il faisait des arts martiaux, donc j’étais en flippe pendant 3 mois. J’ai dit “il va me choper, il va me défoncer”. Mais heureusement tout se termine bien et les deux protagonistes ont pu s’associer pour le nouveau spectacle de l’humoriste.