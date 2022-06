Le dernier bide de Jonathan Cohen en plein direct : le comique adoré des français aussi peut se prendre un vent lors d’une mauvaise blague

Jonathan Cohen est le plus grand comique français du moment? Tout ce qu’il touche fonctionne, ou en tout cas fait rire l’audience ! Mais même le meilleur des comiques peut connaitre le moment difficile d’un bide en direct !

Le dernier bide de Jonathan Cohen s’est produit en direct à la télévision.

jonathan cohen est l’un des hommes les plus drôles de la Terre — camille (@cambrgt) June 5, 2022

Gros bide de Jonathan Cohen en plein direct

Alors que le comédien Jonathan Cohen cartonne avec la série Le Flambeau sur Canal Plus, nous revenons sur son dernier bide à la télévision.

Ah bah non, c’est drôle aussi.

Le vrai dernier bide remonte à très loin. Jonathan Cohen était sur un plateau de La télé même l’été

Revoir ici ce moment gênant pour l’acteur. Il fait une blague et personne ne rigole.

Oui c’était en juin 2018. Alors que les chroniqueurs de « La Télé même l’été » étaient en train de plomber l’ambiance sur la fin de l’émission Les guignols de l’info, et il a voulu détendre l’atmosphère. Mais là, rien, pas un rire. Au point que le présentateur enchaine sur la suite. On appelle ça un bide, et c’est le dernier bide de Jonathan Cohen.

Depuis, les blagues font tout le temps mouche ! Quel talent ce Jonathan Cohen.

Malaise en présentant Le Flambeau sur TPMP

Pour présenter le Flambeau qui passe sur Canal Plus, la série qui cartonne, il était aussi sur le plateau de TPMP. Mais là, ce n’est pas lui qui a créé le malaise, c’est plus les chroniqueurs de l’émission au point que l’acteur à la mode s’en est allé en quittant le plateau poliment en plein débat.

Regardez plutôt !

Nous souhaitant à Jonathan Cohen toute la réussite possible pour le Flambeau et pour ses prochains projets dont nous reparlerons bientôt ici sur LDPeople !

Des citations qui nous font rire sorties de la série Le Flambeau

« Quelle tragédie… Tout cette huile d’olive qui part en fumée… Et Soraya, bien sûr, qui meurt. C’est trop. »

« Vous êtes médecin ? Il y a beaucoup de choses évidentes qui prouvent que vous n’êtes pas médecin »

« Je suis déjà interdit de vol. Je suis interdit bancaire. J’ai pas envie d’être interdit de restaurant dans le noir. »

« Apparemment, Sarah est enceinte. J’ai absolument rien vu venir. Je crois que j’ai fait ce que les médecins appellent, un déni de grossesse ».

Oui, nous l’avouons, nous sommes fan de Jonathan Cohen.