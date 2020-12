Le fils de Céline Dion, totalement métamorphosé: René-Charles Angélil fait un grand retour sur la toile

Il y a quelques heures, le fils aîné de Céline Dion a fait un retour fracassant sur les réseaux sociaux. En effet, René-Charles Angélil s’était montré très discret ces derniers mois. Pourtant aujourd’hui, il revient en force. Et ses fans vont être véritablement surpris de découvrir la véritable métamorphose opérée par le fils de la diva. Avec un look totalement repensé, le jeune homme fait une grande annonce. LD People revient sur ce scoop !



Céline Dion : son fils René-Charles suit ses traces



Une véritable métamorphose



Avant de faire cette grande annonce, René-Charles Angélil a d’abord souhaité mettre un peu d’ordre dans sa vie. Ainsi, il a effacé toutes les photos que son compte Instagram contenait. Et il en a publié une seule nouvelle, afin de se présenter sous un nouveau jour. Ainsi, le fils de Céline Dion partage un cliché en noir et blanc sur lequel sa communauté peut découvrir un jeune homme totalement métamorphosé. Désormais, il opte pour une barbe épaisse et un style plutôt décontracté. Vêtu d’un survêtement et d’un bonnet, il est méconnaissable.



Mais cette publication a également un autre but. Ainsi, René-Charles Angélil annonce qu’il fait un retour dans le monde de la chanson. Tout comme sa mère Céline Dion, l’artiste est, en effet, passionné par la musique. Il prévient donc ses followers qu’il arrive bientôt avec un nouveau projet musical. Dès lors, le public imagine déjà un duo entre la mère et le fils. LD People revient sur ce retour de l’enfant de l’une des plus grandes stars de la planète.



Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par René-Charles Angélil (@bigtipmusic)

Des projets plein la tête



Depuis quelques années, René-Charles Angélil a déjà montré son intérêt pour le monde musical. Mais en cette fin d’année 2020, le plus grand des fils de Céline Dion s’apprête à se lancer dans une nouvelle aventure. Dès lors, ses fans sont très impatients de découvrir quel genre de musique, il va proposer. D’ailleurs, il faut peut-être s’attendre à un univers tout à fait différent. En tout cas au niveau du look et du style vestimentaire, cela ressemble à un véritable chambardement. Alors René-Charles Angélil va-t-il également opérer une métamorphose du côté de la chanson ? Mais la grande question qui reste en suspens est de savoir si on le verra un jour sur scène au côté de sa mère.



D’ailleurs, René Charles Angélil n’a jamais caché ni son amour ni sa véritable admiration pour celle qui lui a donné le jour. Ainsi par le passé, il lui a déjà fait de véritables déclarations enflammées sur la toile afin de la remercier pour tout ce qu’elle a fait et continue à faire pour lui et pour ses frères. Depuis la disparition de son père, René-Charles Angélil peut en effet compter à chaque instant sur les encouragements de Céline Dion. Avec ce nouveau projet en perspective, il peut donc être certain de ne pas être seul dans cette aventure. Car comme à son habitude, la grande interprète devrait être une fois de plus être auprès de lui pour le soutenir. En tout cas, voilà une annonce qui n’a laissé personne insensible. Car dès la publication de ce cliché, les réactions positives fusent littéralement sur la toile.