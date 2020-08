Le Gendarme de Saint-Tropez: Découvrez la vie de Geneviève, la fille de Cruchot après le film dans les « Gendarmes »

Impossible de ne pas se souvenir de Geneviève Grad ( Gendarme de Saint Tropez ). Cette dernière est devenue la coqueluche des Français en interprétant le rôle de Nicole Cruchot dans les trois premiers films de la saga « des Gendarmes », dont « Le Gendarme de Saint-Tropez », « Le Gendarme à New York » et « Le Gendarme se marie ».

Nicole Cruchot, un personnage emblématique

C’est avec le personnage emblématique de Nicole Cruchot que les Français découvrent et admirent pour la première fois Geneviène Grad. Dans la saga « Le gendarme de saint tropez », elle s’est mise dans la peau de la fille du maréchal du logis-chef Ludovic Cruchot, interprété par Louis de Funès. Incarnant une jeune femme un peu taquine avec son père, qui lui de son côté, tente comme il peut de l’élever dans une éducation stricte, l’actrice contribue à bousculer les codes du genre et à donner une image de la femme plus libre et plus extravertie.

Reconnue également pour son interprétation de « Douliou Saint-Tropez » dans le troisième épisode de Gendarme de saint tropez, entourée d’une bande d’amis en décapotable, un hymne yéyé devenu absolument culte par la suite. Mais finalement qu’a fait Geneviève Grad après la fin des Gendarmes en 1968 ? C’est ce que nous allons voir dans le prochain paragraphe.

Sa vie après « Le Gendarme a Saint Tropez«

Geneviève Grad raconte en 1993 qu’elle avait besoin de prendre une pause, afin de « se mettre au vert« . En effet, elle avait enchaîné de nombreux films durant les années 60 : « Après ‘Le gendarme se marie’, j’ai réalisé que je n’avais pas pris de vacances depuis douze ans ». Finalement, l’actrice se réfugie dans le Gers, au château de Saint-Lary plus exactement. C’est à ce moment qu’elle rencontre le scientifique Igor Bogdanov. Une idylle naît. Ils auront ensemble un fils, Dimitri, en 1976. Pour autant, le cinéma n’était jamais très loin puisqu’on a pu la retrouver dans d’autres films comme « OSS 117 prend des vacances » en 1970, et aussi dans « Le Maestro » en 1977.

Geneviève Grad, Louis de Funès et Claude Gensac sur le tournage du film « Le gendarme se marie » pic.twitter.com/tqzrduuWSo — Gensac Fansite (@GensacFansite) December 2, 2016

En parallèle, elle avait également joué au théâtre dans « Jarry sur la butte » avant de devenir assistante de production pour TF1. Au début des années 1990, l’actrice raccroche définitivement avec le milieu du divertissement pour devenir antiquaire. En 1993, elle a dit « oui » à Jean Guillaume, un architecte. A ce jour et suite à la disparition de la comédienne Claude Gensac en 2016, Geneviève Grad reste le seul personnage encore vivant de la saga. Pour rappel, Louis de Funès avait été le premier à s’éteindre en rendant son âme le 27 janvier 1983, à l’âge de 68 ans.