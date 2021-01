Le joli message poignant de Céline Dion à René pour les 5 ans de sa mort

Le 14 janvier 2016, René Angélil est décédé des suites d’un cancer de la gorge, deux jours avant ses 74 ans. Cinq ans plus tard, la douleur est toujours présente pour Céline Dion. D’ailleurs, la chanteuse a commémoré le cinquième anniversaire de la mort de son époux avec un vibrant hommage sur les réseaux sociaux. La rédaction de LD People va vous en dire plus.

Le magnifique message de Céline Dion à René Angélil

Ce jeudi 14 janvier, soit cinq ans jour pour jour après la mort de René Angélil, Céline Dion lui a rendu un vibrant hommage sur les réseaux sociaux. En légende d’un cliché où deux mains sont enlacées en face de la mer, la chanteuse a notamment commencé son message avec ces mots :”René, ça fait 5 ans déjà… Il n’y a pas une journée où nous ne pensons pas à toi. Nous nous tournons vers toi maintenant plus que jamais, afin que tu nous guides, nous protèges et que tu continues à veiller sur nous“.

Dans la suite du message, elle confie sa prière et espère que l’«amour» du père de ses 3 garçons rayonne sur le monde entier : “Je prie pour que ton amour rayonne sur le monde entier, pour tous ceux qui, en cet instant précis, vivent des moments extrêmement difficiles, peut-on ensuite lire. Tu es dans nos vies pour toujours. On t’aime, Céline, René-Charles, Nelson et Eddy”. Un message qui a touché de nombreux fans de la chanteuse.

Un album en hommage à René Angélil

En 2019 (en novembre plus précisément), Céline Dion a sorti l’album “Courage”, dans lequel elle évoque René Angélil, qui était à la fois son mentor et l’homme de sa vie. Et justement, dans un entretien elle a expliqué pourquoi elle avait donné son nom à son opus : “Courage, c’est le drame que moi, mes enfants et ma famille avons vécu au départ de René. René fait partie de moi, il ne partira jamais. […] Maintenant, c’est à mon tour d’élever mes enfants du mieux que je peux et de trouver ma propre force”.

Et justement, lorsqu’on lui demande si elle pouvait un jour, refaire sa vie, Céline Dion déclare que pour le moment ce n’était pas envisageable : “Je suis encore tellement amoureuse. C’était le seul homme de ma vie. Je suis encore habitée par cet amour. Mais je suis amoureuse de plein d’autres choses aussi, parce que j’ai découvert la vie aussi“, avait-t-elle d’abord dit, ajoutant ensuite : “pour l’instant, je ne cherche pas cet amour. De toute façon, le seul homme de ma vie, je ne l’ai même pas cherché. Il est arrivé dans ma vie“.