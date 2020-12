Le Meilleur pâtissier: qui est vraiment Élodie, la finaliste avec le tablier bleu.. On vous dit tout

Le dénouement approche pour les participants de l’émission le Meilleur pâtissier. Mercredi prochain, M6 va diffuser la finale du programme, et la jeune femme figure comme l’une favorite.

La semaine dernière, elle a décroché le tablier bleu, et sera très motivé pour décrocher le titre : il s’agit bien sûr d’Élodie, jeune mère qui habite à Mulhouse. La candidate, très impliquée dans cette émission et très populaire auprès des inconditionnels du programme même si elle ne pas la première favorite car c’est Margaux qui peut se targuer d’avoir le titre. Elodie est jeune femme qui a réussi un brillant parcours alors qu’elle vraiment autodidacte. Au départ, elle est pizzaiola. C’est en se rendant régulièrement sur le réseau social Instagram qu’elle s’est faite connaître. Elle s’est mise à diffuser des photos de ses créations pâtissières avant de s’inscrire à l’émission « le meilleur pâtissier ».

Une grande proximité avec Mercotte

Elodie a noué des liens avec Mercotte, elle affiche une grande proximité. Malheureusement, Mercotte est passée en visioconférence depuis quelques émissions, pour des raisons sanitaires. La jeune femme peut rêver de décrocher le titre. La touche d’Elodie, c’est ça capacité à innover. A de multiples reprises, elle a proposé des créations pâtissières assez originales. Elle a par exemple réalisé des bobines de fil de fer avec du yuzu et du sésame noir. Son financier au sarrasin a été très remarqué ou encore son gâteau à la chicorée, parfumé à la figue qui a beaucoup séduit Cyril Lignac. Sa créativité lui a permis de décrocher le tablier bleu.

Fan de cuisine

Si Élodie fait preuve d’une grande originalité dans ses créations, c’est que la candidate est une inconditionnelle de cuisine, elle a même pleuré quand elle a vu débarquer le célèbre cuisinier Jean-François Piège, lors d’une des émissions qui a été diffusée récemment. « C’est vraiment un grand chef », a-t-elle déclaré avant de fondre en larmes. Concernant sa vie intime, âgée de 31 ans, elle est mère d’un bébé, un jeune garçon trop chou adoré des fans lorsqu’elle diffuse un cliché de lui sur sa page Instagram. Tout le monde attend avec impatience sa prestation lors de la finale.

Le Meilleur pâtissier : une belle visibilité

L’émission « le Meilleur pâtissier », est un vrai succès. Les audiences sont au rendez-vous depuis de nombreuses années. L’une des raisons est liée au duo de présentateurs : Cyril Lignac et Mercotte. Les deux fans de pâtisserie plaisent à un public très large composé d’enfants et de seniors. La France est le pays de la gastronomie et donc les Français et les Françaises adorent regarder ce type d’émissions. En France, il existe un certain nombre de pâtissiers qui sont réputés dans le monde entier comme Cédric Grollet ou Pierre Hermé. Les candidats de l’émission aimeraient avoir la même trajectoire. D’ailleurs, cette émission assure une belle visibilité pour les candidats qui peuvent ensuite être embauchés dans de belles pâtisserie ou dans un grand hôtel. Les opportunités sont larges.