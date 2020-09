Le mystère “Doc Gynéco”: Découvrez pourquoi le rappeur a déserté TPMP

Doc Gynéco devait revenir à l’antenne ce lundi 14 septembre. Introuvable, l’animateur Cyril Hanouna lance un S.O.S. en direct. Il est alors loin de deviner ce qui se trame exactement. On vous dit tout sur cette affaire incroyable !

Doc Gynéco a toujours su se faire remarquer pour son style non chalant. Toujours zen, très lent. C’est là-dessus que Cyril Hanouna a joué pour expliquer son absence des plateaux. L’animateur semblait vraiment pris au dépourvu. Un Doc Gynéco désorienté et à côté de la plaque qui aurait raté l’heure d’enregistrement ? Pas du tout !

Voir cette publication sur Instagram 📷 @chama_chereau #docgyneco Une publication partagée par Doc Gyneco (@doc_gyneco) le 26 Août 2020 à 7 :45 PDT

L’interprète de Vanessa avait déjà quitté son siège mais ça s’était passé en pleine émission. La saison dernière, Doc Gynéco s’est pris le bec avec Eric Naulleau et il a quitté le plateau, tout simplement. Ce lundi 14 septembre, Cyril Hanouna s’apprêtait à l’accueillir les bras ouverts. Mais Doc Gynéco a mystérieusement disparu.

Pendant le programme A prendre ou à laisser, Cyril Hanouna fait de la publicité pour son autre programme et met en avant le célèbre rappeur : « Doc Gynéco fait son retour ce soir dans Touche pas à mon poste, on l’attend. Il sera de retour à 19h20 avec nous. Sachez qu’à 18h50 la production le cherche (…) Il était avec moi au bureau ce matin (…) et puis, plus de nouvelles », teasait-il gaiement.

« Il était persuadé que l’émission était à 9h30 du matin. »

Mais en direct de Touche pas à mon poste, Cyril Hanouna fait moins le malin. Aucun signe de vie de Doc Gynéco ! L’animateur décide donc de lancer un S.O.S. : « Je m’adresse à vous, si vous voyez un garçon pas très réveillé, en train de se promener dans les rues de Boulogne-Billancourt où se trouve le studio, veuillez lui indiquer son chemin. Cette personne s’appelle Bruno, plus connu sous le nom de Doc Gynéco » , explique-t-il faute de mieux. Celui qui se fait appelé “Baba” essaye d’en rire et brode une histoire drôle autour d’une situation qui est en réalité critique : « Il était persuadé que l’émission était à 9h30 du matin. Il est 19h31 et nous n’avons toujours pas de nouvelle de lui (…) Il a quand même laissé un indice, car son assistant est là dans les locaux ».

« TPMP : un flow violent de haine et de moquerie. »

Pas de chance pour Cyril Hanouna : son émission se termine donc sans son chroniqueur. Sur le plateau, tout le monde rigole. Pourtant, ils sont loin de deviner pourquoi Doc Gynéco n’est pas présent. C’est sur Facebook que Doc Gynéco donne des nouvelles avec une explication. S’il a fait l’école buissonnière, c’est pour une bonne raison.

« Nous ne mangerons pas le pain de la honte. »

Voici ce qu’écrit Doc Gynéco : “Bonjour à toutes et à tous, Mes amis, vous n’aimez pas TPMP, vous m’avez dit de ne pas y aller, vous préfèreriez que je n’y aille pas. À vous toutes et tous, je peux le dire : Je préfère suivre le conseil du public et ne pas y aller. Donc je n’y suis pas allé. D’après vos commentaires virulents, vous ne souhaitiez pas que j’y aille et vous m’avez dit ressentir à TPMP un flow violent de haine et de moquerie. Merci à tous pour vos conseils. La crise qui vous touche toutes et tous, vous et moi, nous dirige vers des abysses. Mais nous ne mangerons pas le pain de la honte. Votre ami, Bruno Gynéco“.

Au moins, ça a le mérite d’être clair. Cyril Hanouna compte désormais un ennemi en plus. Après de mauvaises audiences début septembre, on dirait que la rentrée ne commence pas bien pour lui.