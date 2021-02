Le nouveau calendrier scolaire pour la rentrée 2022: des vacances d’été réduites et un profond changement du rythme scolaire en perspective

Calendrier scolaire: Le monde de l’enseignement va connaître de véritables bouleversements dans les prochains mois. En effet, une récente annonce du ministre de l’Éducation va dans ce sens. Comme le rapportent plusieurs quotidiens, le calendrier des vacances scolaires va subir une profonde modification. En effet, les étudiants vont désormais devoir s’adapter à un tout nouveau rythme scolaire. Dès la rentrée en septembre 2022, tout change ! LD People vous explique tout.



Modification du rythme scolaire : confirmation de la réforme



Vacances plus courtes



L’annonce fait grand bruit. En effet, le planning des congés scolaires n’a presque pas évolué en plusieurs décennies. Mais dès la rentrée de 2022, les enfants vont devoir s’adapter. Alors quel est le nouveau principe ? Comment réagissent les principaux intéressés ? LD People tente de vous dresser un tableau de la situation. Tout commençait il y a quelques semaines. En effet, la ministre de l’Éducation nationale venait de faire une sortie médiatique très remarquée. En effet, le gouvernement travaille déjà depuis plusieurs mois sur le nouvel agenda des rythmes scolaires.



Après de nombreuses concertations, le verdict est tombé. Déjà en 2020, le sujet était sur la table. Mais finalement, le texte vient seulement d’être voté. Dans les informations principales, il y a premièrement cette décision de réorganiser l’ensemble du calendrier des rythmes scolaires. Pour se faire, les enfants iront désormais sept semaines durant, à l’école. Ensuite, ils bénéficieront systématiquement de deux semaines de congés. Mais une autre période de repos va également être modifiée. Ainsi, les traditionnelles grandes vacances vont être écourtées. LD People vous livre plus de détails.



Pourquoi aujourd’hui



Décidément, la crise de la covid-19 aura eu des conséquences étonnantes. En effet, depuis le début de la pandémie les élèves non pas pu suivre un cursus scolaire normal. Entre confinements et fermetures des écoles, les cours ont connu de nombreuses interruptions. Dès lors, le Gouvernement belge a planché sur une manière de rattraper le temps. Mais finalement, la réflexion s’est révélée beaucoup plus globale. Et la décision vient de tomber. Pour rappel, les vacances scolaires d’été vont donc être rabotées de quelques jours. Au lieu de huit à neuf semaines en général, elles seront ramenées à six semaines. Par contre, tout au long de l’année, les étudiants bénéficieront de plus de périodes de repos. En réalité, 14 jours toutes les sept semaines. Ce nouveau calendrier a pour conséquence d’allonger certaines vacances comme celle de la Toussaint ou du carnaval.



De nombreuses réactions retentissent déjà de la part de certaines associations de parents. Car évidemment ce nouveau rythme scolaire en Belgique aura des conséquences sur le quotidien des familles. Afin de rassurer tout le monde, la ministre belge en charge de ce dossier promet d’être attentive à tous les problèmes. En concertation avec d’autres décideurs politiques, une étude concernant les conséquences a déjà été diligentée. Mais alors pourquoi ce changement ? Selon certains experts, ce nouveau rythme serait en réalité plus proche de l’horloge biologique naturelle des enfants. Cela permettrait un meilleur apprentissage entrecoupé de périodes de repos. Il reste désormais à savoir comment réagiront les étudiants et si finalement cette décision est la bonne. L’avenir le dira.