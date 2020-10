Le pactole pour Stéphane Plaza : Millionaire? Découvrez le chiffre d’affaires de son réseau d’agences immobilières !

Stéphane Plaza se porte bien et ses finances aussi ! L’agent immobilier est devenu très riche. Récemment, BFM Immo a enquêté sur les revenus de l’animateur d’M6 et tête de gondole du réseau d’agences immobilières à son nom. Un business très rentable pour l’agent immobilier le plus connu de France.

Stéphane Plaza est l’une des personnalités préférées des Français. Il est très populaire et il a de quoi avoir le sourire car son compte en banque est bien garni. Tout le monde aime son style inimitable : ce mélange de bonne humeur, d’humour et de sérieux séduit des millions de Français. Ils sont très nombreux à aimer regarder les émissions animées par l’agent immobilier comme Recherche appartement oumaison ou Chasseurs d’appart. Il distille ses précieux conseils. Les audiences réalisées par ces émissions sont très satisfaisantes et la longévité de ces programmes est exceptionnelle. Il faut dire que les Français adore les questions d’immobilier. D’ailleurs, lorsque les magazines affichent en Une des sujets liés à l’immobilier, les titres se vendent très bien.

Stéphane Plaza, le comédien

Figure télévisuelle, l’agent immobilier a plus d’une corde à son arc : il possède aussi des talents indéniables de comédien. Le 22 octobre dernier, on a pu le découvrir, sur la chaîne TF1, dans un épisode de la fameuse série Alice Nevers. Stéphane Plaza est un vrai « touche à tout ». L’homme aimerait percer dans ce métier de comédien. Il a déjà eu l’occasion de briller sur les planches, en jouant dans des pièces de théâtre. Il réussit aussi dans les affaires. Il dirige un réseau d’agences immobilières que l’on peut retrouver dans tout l’hexagone. Stéphane Plaza est devenu une marque. BFM Immo a enquêté sur la société Stéphane Plaza Immobilier pour en savoir plus sur l’argent généré par cette entreprise. La chaîne de télé a tenu en savoir plus sur ce sujet qui intéresse énormément de Français.

Des bénéfices très confortables

En 2019, on apprenait que le réseau de franchisés était très fourni puisque l’on comptait 300 agences en 2018. Le chiffre d’affaires était déjà conséquent. Fin 2019, le réseau comptait 500 agences Stéphane Plaza. Une belle hausse conjuguée avec une croissance forte des revenus engendrés. De presque 2 millions d’euros fin 2015, le chiffre d’affaires est atteint presque 15 millions d’euros en 2019. Des bénéfices qui ont connu une hausse de 70% entre 2018 et 2019, pour atteindre 5 millions d’euros. Ces indicateurs ne correspondent pas à la fortune de Stéphane Plaza. Actionnaire pour un quart de l’entreprise on a appris la part touchée des 5 millions d’euros de dividende. La chaîne M6 qui possède 49% du capital a perçu 2,3 millions d’euros. Une coquette somme. Pour son animateur phare, BFM Immo parle de 1,24 million d’euros. Une jolie somme qui devrait assurer à l’agent immobilier d’envisager le futur tranquillement. D’autant plus que le réseau d’agence pourrait encore s’étendre davantage. Une belle réussite pour Stéphane Plaza.