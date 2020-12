“Le plus gros choc de ma vie”, Flora Coquerel, ex Miss France, cette nuit durant laquelle tout a basculé complètement!

Devenue Miss France en 2013, Flora Coquerel se souvient de ces moments particuliers. D’ailleurs, ce retour en arrière se fait dans un contexte bien particulier. Dans quelques jours, l’élection de Miss France 2020 va avoir lieu. Mais aujourd’hui, il existe un grand nombre de tensions qui règnent dans l’institution. Entre scandales et guerre déclarée, la cérémonie promet d’être riche en émotions. Mais pour Flora Coquerel, cette élection aura véritablement changé sa vie. Aussi, elle partage un message très émouvant sur les réseaux sociaux. LD People vous en livre les moindres détails.



Flora Coquerel : une ancienne Miss France se souvient



Une élection dans un contexte très tendu



Cette année est un peu particulière pour le célèbre au concours de beauté. En raison des restrictions sanitaires, celui-ci se déroulera dans des conditions particulières. Néanmoins, l’ambiance générale autour de l’élection Miss France est également très particulière. En effet, il existe toujours une réelle animosité entre la nouvelle et l’ancienne responsable de cette véritable institution. Ainsi, Geneviève de Fontenay reproche à Sylvie Tellier de lui avoir véritablement volé sa vie. D’ailleurs la dame au chapeau a refusé d’être présente le 19 décembre prochain. Pourtant, il s’agit d’une élection très spéciale. Puisque le concours Miss France fête cette année ses 100 ans d’existence. Dans ce cadre, le message de Flora Coqerel à une résonance singulière.



De plus, plusieurs anciennes lauréates ne souhaitent pas participer à l’événement. Parmi celles-ci, Rachel Legrain-Trapani n’honorera pas la soirée de sa présence. Mais malgré ces tensions, le show annuel devrait une fois de plus connaître une grande audience. Car les Français semblent très attachés à ce concours désormais centenaire. Du côté de Flora Coquerel, il semble important de rappeler à quel point l’élection Miss France peut changer la vie d’une jeune femme. LD People revient sur ses déclarations.



“Une aventure qui allait bouleverser ma vie”



Il y a déjà 7 ans que Flora Coquerel a posé pour la première fois la couronne sur sa tête. Toute sa vie, elle se souviendra de ce jour de 2013 alors qu’elle se trouve dans la ville de Dijon. Après une soirée riche en émotions : elle est élue la plus belle femme de France. Pour elle, il s’agit d’une soirée totalement indélébile dans sa mémoire. Car ce sacre va avoir des répercussions profondes dans son existence. Ainsi, sur son compte Instagram, Flora veut se remémorer ces moments si magiques. D’ailleurs, elle ne peut cacher ses larmes.



” Il y a 7 ans, je me présentais innocemment dans une aventure qui allait bouleverser ma vie. J’ignorais que derrière cette expérience dans laquelle je m’embarquais par curiosité, se cachait tant de choses. Ce soir-là, il y a 7 ans, j’ai partagé une aventure avec 32 autres incroyables jeunes femmes. Toutes différentes, fortes de convictions et de valeurs. Notre chemin restera lié à vie, car ce soir-là, nous avons osé. Osé nous présenter et nous affirmer et nous l’avons fait dans la plus belle des complicité tissée par nos différences et nos complémentarités “. Avec ce message, Flora Coquerel montre également toute la beauté de cette élection. Car même s’il existe des problèmes aujourd’hui, cela reste un événement grandiose et important pour ces jeunes femmes. Car comme elle le rappelle, cela reste ” le plus gros choc “ de sa vie.