Le poulet: 10 énormes erreurs que nous faisons tous pour le cuire (les règles à respecter)

Le poulet constitue l’un des mets parmi les plus consommées dans l’hexagone. Mais prudence, il y a quelques usages que nous pratiquons souvent qui altèrent le goût de la volaille. LdPeople vous donner quelques conseils précieux afin de faire cuire de manière optimale votre poulet.

Préparer un poulet est assez simple. Ou la plupart du temps, c’est ce que l’on pense lorsque l’on regarde les recettes que l’on peut effectuer avec. Mais il prendre conscience qu’il y a différentes bévues qu’il faut éviter et qui peuvent réduire à néant une recette qui a nécessité du travail. LdPeople vous donne toutes les ficelles pour réussir un plat à base de poulet.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Marta (@food4u_marta)

Choisir un poulet congelé

Le poulet constitue une viande dont les prix sont assez bas. Cependant, c’est aussi une viande idéale pour les grandes occasions. Dans cette perspective, il est crucial d’opter pour une belle pièce. Cela permet de garantir une qualité pour votre plat. Il existe des labels bio ou label rouge. Nos rédacteurs vous recommandent par exemple de choisir votre poulet chez un artisan boucher.

La viande sera certainement beaucoup plus savoureuse. Si vous achetez votre poulet, il faut prendre une quantité vraiment adaptée à votre consommation pour éviter le gâchis. De plus une quantité de poulet consommée de manière excessive n’est pas forcément l’idéal pour votre estomac car c’est une viande pas toujours digeste après son passage au réfrigérateur. Il ne faut conserver au frais votre poulet que durant trois jours maximums s’il est à l’état cru et quatre jours s’il est cuit.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Charcuterie traiteur super U (@charc.traiteur.superu.guipry)

Attention à l’assaisonnement !

Le poulet est une viande qui a beaucoup de goût même quand elle est cuite sans assaisonnement. Toutefois, l’ajout d’aromates dans la préparation est une option intéressante. Il faut veiller à ne pas mettre du sel en quantité excessive pour éviter de masquer le goût du met. Cela est d’ailleurs mauvais pour la santé.

Le poivre à tendance à rehausser le goût du plat mais il doit être placé à la fin de la cuisson. En plus de cet assaisonnement, vous pouvez ajouter une sauce pour votre poulet. C’est même une option que nous vous recommandons. C’est un élément important pour apporter une touche particulière au plat. Il existe une multitude de sauces possibles comme le curry ou le coco. Soyez créatif mais pas trop.

Soigner la cuisson

La cuisson est un moment crucial et il faut opérer avec doigté. Si vous souhaitez dorer la peau de votre poulet, il ne faut pas l’humidifier. Il faut privilégier la matière grasse, sans en mettre trop. La cuisson doit être effectuée à température plutôt basse. Quand elle est lente, la viande sera plus imprégnée de l’assaisonnement. Cela permettra d’éviter que le poulet ne soit cramé ou que le goût ne soit altéré. Selon la taille du morceau, il faut regarder la cuisson et planter un couteau pour vérifier que tout se passe bien. La cuisson est l’étape ultime et cruciale pour déguster votre poulet.