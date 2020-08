Le Prince Harry a énormément inquiété tous ses amis dès son mariage avec Meghan Markle

Les révélations se succèdent dans le livre “Finding Freedom. Cette fois-ci, on apprend qu’Harry aurait notamment remis en cause son amitié avec son meilleur ami, Tom Inskip, quand celui-ci a émis des doutes sur sa relation avec Meghan Markle.

William à l’origine de la brouille avec son frère

A maintenant quelques jours de la sortie du livre “Finding Freedom”, qui sera consacré à Meghan Markle et au prince Harry, les extraits son nombreux à sortir dans la presse. Le premier, date d’il y a une semaine environ et dévoile la détérioration de la relation entre William et Harry. En effet, on apprenait que les deux hommes se sont éloignés après que le duc de Cambridge a pris à part son frère par rapport à sa relation avec Meghan : “Ne te sens pas obligé de te précipiter. Prends tout le temps dont tu as besoin pour apprendre à connaître cette fille” aurait-il dit lors d’une discussion entre eux.

Evidemment, cette phrase n’a pas bien été prise par le cadet et depuis, les deux frères ne se parleraient plus ou presque plus : “William et Kate n’ont pas beaucoup dormi à cause de ça. Il semble parfaitement légitime de prendre son frère à part pour lui dire de ne pas se précipiter. Mais le fait que (William) soit décrit comme snob est une vision très extrême“, a notamment analysé Duncan Larcombe, journaliste pour le journal le Sun. Mais si William avait mis en garde son frère, Tom Inskip a également émis des doutes sur la relation de son ami avec l’ancienne actrice de Suits.

Tom Inskip déplore la nouvelle vie d’Harry

C’est ce mardi 18 août qu’on apprend que Tom Inskip avait déclaré à Harry de vivre un temps avec sa compagne avant de“faire quelque chose de plus sérieux“. Ce conseil amical a eu pour conséquence l’absence de ce dernier et de son épouse Lara lors de la soirée organisée à Frogmore House. D’ailleurs, il n’en fallait pas plus au jeune homme pour se confier à des amis lors d’un brunch. Dans le livre on peut donc lire : “Le lendemain, Skippy avoua à des amis avec qui il brunchait que ‘Meghan avait transformé Harry, c’est trop“.

Tom Inskip déplore à ce moment précis qu’Harry soit plus intéressé d’avoir des relations amicales avec des stars, comme George Clooney, ou encore Oprah Winfrey : “On l’a perdu“. Il n’est d’ailleurs pas le premier, ni le dernier à s’en prendre aux nouveaux amis du Prince. En effet, ils interprètent tous la liste des invités comme une façon d’affirmer : “Voilà les gens qui font partie de notre vie désormais”. Le livre écrit par Omid Scobie et Carolyn Durand va sans doute faire beaucoup de bruit à sa sortie.