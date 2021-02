Le prince Harry au bout du rouleau, effondré, une annulation qui lui casse le moral

La reine Elizabeth va retirer au prince Harry ses titres militaires, et ce de façon définitive. Harry ne cache pas son émotion puisqu’il est très attaché et aussi très fier de ces titres. Par ailleurs, Harry n’a pas eu une très bonne nouvelle à annoncer. A cause de la crise sanitaire, il a en effet annoncé l’annulation pure et simple des fameux Invictus Games. Le papa d’Archie traverse vraiment une mauvaise passe…

L’année dernière, le prince Harry pensait avoir traversé toutes les épreuves difficiles. En effet, son royaume défrayait la chronique à cause du Brexit mais également du “Megxit” ! En effet, le prince Harry avait décidé avec son épouse américaine Meghan de quitter de pays. Surtout, ils avaient pris la décision de quitter l’organigramme royal. Mais ce ne fut pas une mince affaire !

Le prince Harry dut en effet se confronter à la reine Elizabeth II. Pendant plusieurs jours, il négocia fermement afin de se voir accorder un plan de sortie. Finalement, le couple Sussex réussit à s’établir au Canada.

Dans le deal qu’ils conclurent avec Elizabeth II, le jeune couple renonça à leur titre. Les deux tourtereaux perdirent aussi l’autorisation de communiquer avec le nom de Sussex. Pire encore : ils acceptaient de rembourser les millions de livres dépensées afin de remettre en état Frogmore Cottage. Il s’agit en effet de la résidence que la Couronne leur avait dédiée.

Choqué par la perte de ses titres militaires

Mais Harry et Maghan ont finalement préféré rejoindre le soleil californien. La reine a dû grincer des dents ! Harry a dû surtout faire une croix sur ses titres militaires honorifiques – y compris celui de capitaine général des Royal Marines. Le royaume ne prendra en tous cas pas en compte ces titres honorifiques pendant un an, dans le cadre des arrangements du Megxit.

Harry ne semble pas avoir mesuré toute la portée du Megxit. Déjà en novembre 2020, le jeune prince souhaitait déposer une couronne de fleurs en son nom au cénotaphe pour la célébration du jour du Souvenir. Mais on lui a rappelé que cela était désormais impossible.

Le prince Harry: Report des Invictus Games

Pas de chance cette année pour le Prince Harry ! Le royaume a aussi reporté les Invictus Games. Il pensait aujourd’hui pouvoir se raccrocher aux Invictus Games. Il s’agit d’une compétition multisports pour soldats et vétérans de guerre blessés et handicapés. Pour donner une idée à ceux qui ne connaissent pas, cela ressemble beaucoup aux Jeux paralympiques.

Forcément, à cause de la pandémie de Covid-19, cette compétition n’a pas vu le jour. Le frère de William a ainsi annoncé la triste nouvelle, à savoir l’annulation pure et simple de l’annulation. La spécialiste des têtes couronnées Angela Levin a analysé sa prise de parole sur Twitter. » Je sais ce qu’il a fait, mais il a l’air tellement triste « . Officiellement, les Invictus Games seraient reportés à l’été 2022. Pour Harry comme le public et les athlètes, ça fait loin. Et même, très loin !