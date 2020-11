Le prince Harry dans Danse avec les stars : on vous dit tout sur cette mystérieuse apparition !

Les téléspectateurs de la version britannique de danse avec les stars ont eu une magnifique surprise en voyant apparaître à l’écran le prince Harry, en chair et en os venu soutenir un candidat et ami.

En effet Meghan Markle et le prince Harry ont continué leur périple afin démarrer une nouvelle vie loin de la Couronne britannique.

Ils se sont d’ailleurs installés à Los Angeles après le canada, en mars dernier, pour que l’actrice et épouse puisse retrouver un environnement familier dans le milieu du 7eme art.

Ce serait justement à cause du coronavirus qu’ils ont choisi de partir si vite. « Les frontières fermaient et les vols s’arrêtaient. Ils devaient en sortir. Ce déménagement était prévu depuis un certain temps. Ils ont réalisé que le Canada ne fonctionnerait pas pour diverses raisons et ils veulent être basés dans la région de Los Angeles », a confié une source proche au Sun du prince Harry .

Les parents d’Archie étaient en effet à la recherche d’une maison en Californie depuis plusieurs mois.

Et depuis et notamment à cause du coronavirus et du confinement, le petit frère du prince William n’est toujours pas retourné sur le sol britannique, pourtant, il doit le faire très prochainement à cause des impôts.

Pour autant, il farde un fort lien avec ses proches et pas toujours comme on le croirait…

Incredible surprise from Prince Harry in support of his dear friend @JJChalmersRM and his professional dancer @dowden_amy who is taking part in this series of #Strictly. pic.twitter.com/qsed12bnLp

— The Duke and Duchess of Sussex (@PHarry_Meghan) November 14, 2020