Le prince Harry dévasté au plus mal en deuil, il vient de perdre un être très cher... sa marraine nous a quitté

D’après le journal le Daily Telegraph, l’une des marraines du prince Harry, nommée Lady Celia Vestey est morte à l’âge de 71 ans. Elle et son compagnon étaient des membres très liés à la famille royale britannique. Ldpeople vous explique pourquoi Harry a été très affecté par cette disparition soudaine.

Une année décidemment très compliquée pour le prince Harry. Après avoir décidé de partir de la cour royale avec Meghan Markle, Harry a vécu quelques mois compliqués, marqués par une présence très pénible des paparazzis, mais aussi, par la fausse couche de sa compagne. L’homme va devoir affronter un nouveau coup dur car le trentenaire vit un nouveau deuil : la mort de sa marraine, appelée Lady Celia Vestey. Cette femme issue de la noblesse est morte à l’âge de 71 ans, d’après le quotidien le Daily Telegraph, qui indique aussi qu’elle est décédée « soudainement et de manière paisible ».

Lady Celia Vestey : une femme proche de la famille royale

Lady Celia Vestey naviguait parmi les intimes de la famille royale avec son mari, Lord Samuel Vestey. Son époux a été “Master of the Horse to the Royal Household”, c’est-à-dire chargé des écuries de la famille royale britannique, sur une période qui s’est étendue entre 1999 et 2018. L’année suivante, il a obtenu la fonction de “Lord-in-wating” auprès de sa majesté la Reine. Un titre qui se traduit par certaines missions, comme l’accueil des présidents étrangers, au nom de la monarchie britannique. Le couple a eu 3 enfants, aussi proches de la famille royale.

Coup dur pour le Prince Harry

Celia Vestey faisait partie des différents parrains et marraines du prince Harry, désignés par le prince Charles et sa femme Diana, peu avant le baptême du garçon en 1984. Cette cérémonie s’était déroulée à la chapelle St George, le même lieu dans lequel le prince Harry s’est marié avec sa femme Meghan Markle, en mai 2018, un événement très médiatisé qui a fasciné toutes les personnes passionnées par la monarchie britannique. La reine Elizabeth II et le prince Philip étaient bien entendus présents, tout comme les parents de Diana, Earl Spencer et Frances Shand Kydd.

Des Britanniques très attachés à la monarchie

Au Royaume Uni, les habitants sont très attachés à la monarchie. Ils suivent de manière assidue les faits et gestes de la famille royale. Les tenues de la reine sont très commentées. Avec ses fameux chapeaux, la reine est un exemple d’élégance pour les sujets britanniques. A plus de 90 ans, la reine a encore fière allure. Le prince Charles devrait succéder à sa mère et ensuite le prince Harry. Au Royaume Uni, il existe des journalistes spécialisés et des magazines qui traitent de la vie de la cour. Ces derniers mois, c’est Harry qui a défrayé la chronique en voulant quitter la cour pour prendre un peu l’air. Ldpeople a eu l’occasion de vous en parler de multiples reprises. Il faut dire que cette vie est faite de beaucoup de pression.