Le Prince Harry s’emporte violemment contre la Reine d’Angleterre !

Le Prince Harry, souvenez-vous, entretenait des relations tendues avec sa grand-mère avant de se marier. En effet, il avait la sensation que sa future épouse n’était pas du goût de la Reine d’Angleterre. Mais plutôt que de se faire à l’idée, il n’avait pas hésité à confronter sa grand-mère. Il avait même osé hausser le ton pour faire respecter les droits de sa future femme. Tous ses éléments sont parus le 11 août 2020, dans l’ouvrage Finding Freedom. Une biographie de Meghan Markle et du Prince Harry, écrite par Carolyn Durrand and Omid Scobie. Mais les faits en questions remontent donc à l’année 2018, quelques jours avant le mariage du Prince Harry avec Meghan.

Le Prince Harry et sa grand-mère dans une altercation qui fait du bruit

Grâce à le lecture de Finding Freedom, les fans du Prince Harry et de Meghan Markle peuvent apprendre des détails croustillants sur eux et leurs familles. Notamment les tensions entre le duc Henry de Sussex (le Prince Harry) et sa grand-mère, la Reine Elizabeth II. En effet, il n’était pas de bon ton pour la couronne de voir le jeune prince tomber amoureux d’une actrice américaine. Cela n’était pas sans rappeler le mariage de son père et de sa mère, le Prince Charles et Lady Diana. Une histoire qui a très mal fini et qui laisse encore des traces sur l’histoire de la famille royale. Les plus anciens se souviennent que Lady Diana n’était pas très appréciée de la Reine déjà à l’époque. Car le protocole est long et fastidieux à apprendre, alors il est privilégiés des alliances entre personnes de haute noblesse.

Meghan et Harry iront au bout de leurs envies

Mais l’amour n’a pas de règles ni de lois. Il nous tombe dessus sans que nous puissions faire grand chose. L’amour véritable ne saurait se laisser intimider par quoi que ce soit. Il se voit pleinement et il poussera donc même le Pince Harry à crier sur sa grand-mère. En effet, d’après Finding Freedom, en mai 2018, le Prince Harry se serait violemment emporté contre la Reine d’Angleterre. Il sortait de ses gonds car il se rendait compte que sa future épouse de recevrait pas les égards qui lui sont normalement dûs. Et il avait dans l’idée que sa grand-mère ne soit pas innocente à ce sujet.

Le Prince Harry épouse Meghan Markle le 19 mai 2018. Leur relation est officielle depuis novembre 2016. Et c’est le 27 novembre 2017 que la Prince Harry fait sa demande à la belle actrice américaine. Le 15 octobre 2018, ils annoncent attendre un heureux événement pour le printemps suivant. Naît alors Archie, le 6 mai 2019. Le fils du Prince Harry et de Meghan Markle devient alors le septième dans l’ordre de succession au trône.

L’altercation prend place avant le mariage du Prince Harry

C’est donc quelques jours avant leur mariage que la Reine Elizabeth II se voit bousculer verbalement par son petit-fils. En effet, il considère que sa future femme est mise de côté. Il tenait alors à rappeler à sa grand-mère que rien ni personne ne pourrait empêcher leur union. Mieux encore, que Meghan méritait de recevoir les attentions réservées à la future épouse d’un prince.

En effet, il venait se plaindre car l’habilleuse de la famille royale ne semblait pas vouloir accorder assez de temps à son épouse. La date du mariage approchait et le Pince Harry n’avait plus de temps à perdre en jeux et en guerre de pouvoir. Il prend donc acte des agissements de l’habilleuse et confronte sa grand-mère à ce propos. Impossible de savoir si elle est réellement à l’origine de la négligence de l’habilleuse vis-à-vis de Meghan. Mais le Prince Harry ne va pas laisser sa future femme manquer de considération. Il ne prend donc pas de pinces et ne fait pas de détour, il affronte directement la Reine et perd son calme face à elle.

Un coup de gueule qui fait rentrer les choses dans l’ordre

À la suite de cette altercation, le Prince Harry sera satisfait d’apprendre que Meghan obtient toute l’attention nécessaire aux préparatifs de sa tenue pour le mariage. Elle termine donc les préparatifs par l’essayage des tiares. Et parmi les cinq proposées, elle optera pour celle qui date des années trente et qui appartenait à la Reine Mary. Meghan est absolument sublime et le mariage est une réussite.

Mais malgré la réussite du mariage, les tensions persistent entre l’épouse du Prince Harry et la Reine d’Angleterre. C’est ce que les médias britanniques relatent. Et c’est certainement une des raisons qui poussent le couple à se retirer de la famille royale. Ils viennent d’acheter une maison à Santa Barbara, aux États-Unis. Toujours investis pour faire acte de générosité, ils renoncent aux prédicats d’altesses royales et se contentent de vivre de leurs finances personnelles.