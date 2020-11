Le prince William très (très) jaloux… un acteur a flirté d’un peu trop près avec Kate Middleton

Très amoureux, le prince William sait se montrer protecteur avec sa compagne Kate Middleton. Et le comédien Jack Whitehall en aurait déjà fait les frais et se souvient d’une soirée assez particulière.

C’est d’ailleurs d’assez près que le Prince William surveille les relations qu’entretient Kate Middleton. L’acteur britannique Jack Whitehall nous rappelle , à ce propos, une anecdote au sujet des Cambridge au cours du Jonathan Ross Show. Le prince William lui reprochait alors de “flirter avec Kate Middleton“, et lui aurait fait une remontrance passive-agressive. Et l’acteur Jack Whitehall voit plutôt la notoriété de Kate Middleton d’un mauvais oeil au moment où à ans la loge royale avec les Cambridge lors du spectacle Royal Variety Performance.

Le prince William

Ils avaient, à l’époque, fréquenté la même école privée : le Marlborough College et le comédien n’a pas manqué de le rappeler à son amie Kate, au cours de la soirée. Mais la belle est de six ans son aînée, ils n’ont donc pas vraiment communiqué à cette période. Mais le jeune homme se souvient parfaitement d’elle : il avait le béguin pour elle et c’était la première fois pour lui… Le prince William, a donc rappelé à l’ordre le comédien, lors du spectacle Royal Variety Performance : “D’accord, c’était vraiment inapproprié. Votre Altesse me lance un regard très franc”, avait-il déclaré.

Jack Whitehall went to school with Kate Middleton | The Graham Norton Show. Kate was never common, she went to posh private schools…https://t.co/LgyuRnRAEB via @YouTube — WyattKent❤️🇬🇧🌈 (@wittythinkerby) November 23, 2019

Quelques heures plus tard, dans la soirée, Jack Whitehall a croisé de nouveau le prince William.

“William est venu me voir et il était très drôle. Il était très gentil, mais s’est comporté de manière passive-agressive : ‘Oh, alors tu flirtais avec ma femme?’ Oh non, non, c’était très, très drôle”, se souvient-il. William a ensuite lancé avec humour : “Je pourrais vous faire décapiter ». Et ce samedi 31 octobre, les anglais on appris qu’ils devaient t se reconfiner à partir de ce jeudi 5 novembre jusqu’au 2 décembre, minimum, pour tenter de mettre fin à la pandémie de coronavirus qui a fait plus de 41 000 morts dans le pays.

Et quasiment tous les membres de la famille royalement pris la décision de quitter Londres pour vivre ce second confinement. Le prince Charles et Camilla vont quitter la Clarence House à Londres et s’installer quelques temps en Écosse, plus précisément, dans leur résidence écossaise de Birkhall sur le domaine de Balmoral, d’après Hello Magazine. Ils s’y étaient déjà installés pour passer le premier confinement.En 2005, il y avaient passé leur lune de miel et ils aiment s’y prélasser l’été.

La reine, a ,elle de son côté quitté Buckingham pour rejoindre son mari Philip, à Sandringham.