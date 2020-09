Karine Ferri: son salaire colossale dévoilé pour le tirage du loto! Scandalisé Jean-Michel Maire s’exprime !

Karine Ferri: La question revient souvent chez les téléspectateurs et souvent personne n’obtient de réponse : Combien gagne vraiment les animateurs télé ? Dans “Touche pas à mon Poste”, Cyril Hanouna a décidé de lever le voile sur ce mystère et dévoile notamment le salaire de Karine Ferri. Explications.

Karine Ferri gagnerait 1500 pour la présentation du Loto

Ce mercredi 16 septembre 2020, Cyril Hanouna a évoqué avec l’ensemble de ses chroniqueurs les salaires des animateurs de télé les plus populaires. Evidemment, le premier salaire évoqué était celui de Jean-Pierre Pernaut, qui a décidé il y a quelques jours, de quitter la présentation du 13h. Ainsi, le présentateur du journal toucherait environ 2000 par émission. Nagui, de son côté, toucherait une somme mirobolante par an pour ses nombreuses émissions sur France Télévision : “Taratata“, “Tout le monde veut prendre sa place“, “N’oubliez pas les paroles” etc… En effet, il empocherait près d’un million d’euro par an plus 120 000 euros pour son émission La Bande originale sur France Inter.

Enfin, Karine Ferri serait, quant à elle, payée 1500 euros pour chaque tirage du loto sur TF1. Une somme qui a fait bondir les internautes, mais également les chroniqueurs présents autour de la table. En effet, c’est une très bonne affaire pour la compagne de Yoann Gourcuff puisque c’est une mission simplissime qui demande très peu de temps et aucune préparation. Il suffit de savoir lire un prompteur et de sourire à la caméra et le tour est joué. Il faut tout de même précisé une petite chose, les cachets sont pris en charge par la Française des Jeux et non par TF1. Pas mal du tout !

Karine n’oubliera jamais Grégory Lemarchal

Karine Ferri n’a jamais oublié Grégory Lemarchal et ne l’oubliera jamais. A l’occasion du téléfilm “Pourquoi je vis”, la jeune femme a rendu un très joli hommage à celui qui était son compagnon il y a quelques années : “Pour ton courage, pour ton combat qui est devenu le nôtre, pour toutes celles et ceux qui souffrent du même ‘mal’ que toi. Pour ton immense talent et la beauté de ton âme. Pour montrer qu’il faut toujours croire en ses rêves et parce que ta force est en nous à jamais“.

Si Karine Ferri a refait sa vie, elle n’a jamais lâché le combat contre la mucoviscidose : “Quand j’aime, j’aime vraiment. Je n’ai pas de limite en amour, je donne. Parce qu’on ne sait pas de quoi demain sera fait. Quand tu aimes un homme qui souffre d’une maladie, tu vis avec elle jusqu’au bout“. Elle déclare ensuite qu’elle continuerai toute sa vie le combat : “J’avais fait la promesse à Grégory de poursuivre son combat contre la mucoviscidose. Je n’ai qu’une parole. Je continue, et ça n’enlève rien à l’implication que je peux avoir aujourd’hui dans ma vie privée. D’autant que j’ai la chance d’être tombée sur quelqu’un de très intelligent”.