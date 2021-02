Le sarrasin : Un super-aliment aux mille bienfaits, une petite graine extraordinaire pour notre santé

Le sarrasin: Connu depuis la nuit des temps, le sarrasin est un aliment vraiment étonnant. Dans nos contrées, il est consommé depuis plus ou moins huit siècles. Et bien évidemment, il rentre dans la composition des fameuses galettes bretonnes. Pourtant, son utilisation est encore très marginale. Alors qu’il se révèle un véritable allié pour votre santé et votre bien-être. LD People vous parle de ses bienfaits et de la manière de le consommer.

Le sarrasin: bon pour à peu près tout

Une bombe énergétique

Contrairement aux idées reçues, le sarrasin n’est qu’un lointain cousin des céréales. En réalité, il se rapproche plus de plantes telles que l’oseille ou la rhubarbe. Depuis quelques années, il semble également faire son grand retour. Aussi bien les chefs étoilés que les spécialistes de la santé ont décidé de le remettre à l’honneur. Car ce produit comporte effectivement un grand nombre d’avantages. Premièrement, il ne contient pas de gluten. Dès lors, sa digestion n’en n’est que plus facile. Pour les personnes souffrant de problème cœliaque, le sarrasin devient donc un allié de choix.

De plus, cette polygonacée est également très riche en protéines. Dès lors, il est un aliment très énergétique. Aussi, le sarrasin contient également de fortes doses de minéraux ainsi que des vitamines du type B1, B2, et B3. Aussi paradoxal que cela puisse paraître, il est aussi riche que le chocolat noir en magnésium. Il permet ainsi de faire face à des symptômes comme la fatigue et les crampes. Son potassium agit aussi comme un régulateur sur la tension artérielle. Mais ses vertus ne s’arrêtent pas là. LD People vous explique tout !

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Lazzaretti (@lazzaretti_pasta)

La farine de sarrasin

Le sarrasin peut très bien remplacer les autres farines de type plus traditionnel. Ainsi, il vous est possible de réaliser votre pain, vos pâtes à pizza, vos pâtes ou encore vos pâtisseries avec ce produit. Il est plutôt conseillé de l’utiliser sous sa forme biologique. Car comme toujours, ses qualités nutritionnelles n’en seront qu’augmentées. Mais les graines peuvent également être utilisées en remplacement du riz, ou des pâtes. Il peut également rentrer dans la composition du muesli ou servir à donner plus de corps à vos soupes. En définitive, le sarrasin connaît mille utilisations. Il existe néanmoins un tout petit bémol. En effet, certaines personnes sont allergiques à sa composition chimique. Donc, il est préférable d’en parler avec votre spécialiste de santé avant d’en abuser.

Mais si vous ne souffrez pas de ce genre de réaction, le sarrasin est simplement un aliment très intéressant. Il est un allié de la flore intestinale. Du moins, il permet de la rééquilibrer et d’éviter par la sorte de nombreuses maladies inflammatoires tout en renforçant votre immunité. Disponible dans de nombreux points de vente, le sarrasin se trouve plus ou moins partout aujourd’hui. D’ailleurs, on trouve désormais un grand nombre de recettes sur le web, consacré à cette graine extraordinaire. Avec un indice glycémique très faible, le sarrasin semble également très intéressant pour les gens voulant perdre du poids. Aussi, il exerce également une action intéressante contre le diabète. Dès lors, vous savez désormais ce qu’il vous reste à faire avec cette grainé ou cette farine aux vertus ancestrales.