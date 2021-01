Le “Sliced bob”: Voici la coupe au carré la plus tendance de cet hiver!

Si vous voulez suivre la tendance, cette année, vous pouvez opter pour des coupes de cheveux courtes audacieuses. Et parmi les coupes à la mode en cette période hivernale, la rédaction de LD People a décidé de parler du sliced bob. Tenez vous, après cet article, vous allez vouloir avoir cette coupe. Explications.

Le sliced bob, la tendance de cet hiver

Pour celles qui veulent radicalement changer de coupe de cheveux en cette période hivernale, vous pouvez opter par le carré, qui représente selon nous, la meilleure alternative. En effet, alors qu’il fait toujours ses preuves dès le début de la saison estivale, la coupe au carré n’a pas encore fini de parler d’elle aujourd’hui. La fameuse Hacked bob, qui a fait sensation en été, laisse place aujourd’hui au Sliced bob. Le Sliced bob, que l’on pourrait traduire en français par “carré en tranches” se distingue par sa composition effilée et émoussée.

Cela rappelle un peu la coiffure incroyable de Victoria Beckham en 2007, vous vous souvenez ? A une différence près, c’est beaucoup plus subtile, moderne et adaptée à un usage quotidien. Le secret de cette tendance réside dans les différences subtiles. Les avantages du sliced bob nous sont déjà connus : non seulement nos cheveux sèchent très rapidement, mais nous pouvons également coiffer la coupe comme nous le voulons. Tout est inclus, du chic à l’audace en passant par la classe.

Cheveux : Une coiffure idéale pour l’hiver

Coupé court, le Sliced bob s’achève juste au-dessus du menton. En effet, la nuque se dénude notamment et la mâchoire est soulignée. Avec cela, vous allez avoir un résultat un brin fatal et androgyne. Le sliced bob convient de préférence aux femmes disposant de cheveux fins dans le but de réaliser une ligne plus nette :”Si vous avez des cheveux fins, cela aide à créer une ligne plus nette. La coiffure a l’air instantanément assemblée et jolie sans paraître trop primitive” a notamment expliqué Harry Josh à nos confrères de Glamour.

The ‘sliced bob’ is the exquisitely sleek cut that does all the hard work for you #haircut #hairstyle #Trending #bobcut https://t.co/yXNKooqILV — Scissorhands Hair Studio (@scissorhair) October 29, 2020

Cela semble contre-intuitif, mais couper les cheveux courts en été peut en fait être délicat. Cela signifie que vous n’avez pas la longueur nécessaire pour l’attacher et le dégager lorsqu’il fait chaud. C’est pourquoi une forme de bob prend tout son sens en automne et en hiver. En termes simples, “les cheveux courts sont chics et ont fière allure avec les cols roulés et les pulls“, estime notamment Harry. Alors vous savez ce qu’il vous reste à faire. La rédaction de LD People approuve en tout cas cette nouvelle tendance.