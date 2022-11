Le ticket de caisse tire sa révérence, gros changement prévu le 1er janvier 2023

Vos poches et votre sac sont envahis par les tickets de caisse. Si certains commerces tentent la dématérialisation, d’autres multiplient les impressions. Vous serez donc heureux d’apprendre qu’ils seront supprimés dès le 1er janvier 2023. L’information est officielle puisqu’elle a été relayée par le site dédié au Service Public. L’objectif premier de cette solution consiste à lutter le plus possible contre le gaspillage.

Voici les tickets qui ne seront plus imprimés en France !

Il est toujours désagréable d’avoir de nombreux tickets dans sa poche. Avec l’arrivée des applications mobiles, il est de plus en plus possible de les avoir via le mail ou directement sur le Smartphone. Cette technologie est vraiment très pratique et vous limitez ainsi le gaspillage. Même si les enseignes ont adopté des supports écologiques, il est toujours problématique d’avoir autant de tickets qui finissent à la poubelle.

Le 1er janvier 2023, ce sera donc la fin des tickets de caisse dans les grandes surfaces et tous les établissements qui peuvent recevoir du public.

Ce sera aussi le cas pour ceux qui sont imprimés par les automates, les tickets dédiés à la carte bancaire.

Les tickets promotionnels et les bons d’achat ne seront plus au rendez-vous au début de cette nouvelle année.

La nouvelle réglementation devrait favoriser d’autres moyens comme l’envoi par mail, les SMS ou encore les QR Codes. Ces derniers seraient très efficaces afin de les retrouver de manière sécurisée sur un compte en ligne. Quelques commerces proposent déjà de désactiver l’impression du ticket de caisse lors du paiement puisqu’il est disponible sur l’application. Vous aurez toujours la preuve que vous avez pu effectuer ces achats. Cela est notamment important si vous rencontrez un problème avec un produit.



Le quid de la conservation des données personnelles

La suppression des tickets de caisse reste une bonne nouvelle, mais elle est problématique pour les défenseurs des données personnelles. En effet, ces dernières ne doivent pas être utilisées de manière aléatoire, il faut impérativement que le consommateur puisse donner son consentement. De ce fait, lors de votre passage en caisse, si rien ne se produit avec l’application mobile, le caissier sera en mesure de vous demander votre consentement. Il pourra alors envoyer le ticket sur votre mail ou via votre SMS.

De plus en plus de commerçants ont un compte pour les clients, cela permet notamment de gérer le programme fidélité. Vous êtes alors nombreux à posséder un espace personnel en ligne. Il n’est pas surprenant que les tickets de caisse soient disponibles sur celui-ci. Quelques clics vous permettent de le retrouver.