“le visage pas refait” Maeva Ghennam montre un cliché d’elle avant chirurgie

Aujourd’hui, Maeva Ghennam est devenue une star de la télévision et des réseaux sociaux. Mais depuis sa découverte par le public, la jeune femme a bien changé. Au fil du temps, son apparence s’est totalement modifiée. En effet, la candidate des Marseillais a eu recours à plusieurs interventions chirurgicales. D’ailleurs, elle ne s’en est jamais cachée. Aujourd’hui, elle publie un cliché en souvenir de son ancienne apparence. LD People revient sur ce parcours et sur ces modifications en profondeur !



Maëva Ghennam : aucun tabou sur la chirurgie esthétique



Une ascension fulgurante



En seulement trois ans, Maeva Ghennam est passée de l’anonymat à la célébrité. Aujourd’hui, elle est même devenue une influenceuse reconnue. Grâce à sa participation aux émissions de télé-réalité, elle peut désormais compter sur une grande communauté qui la suit avec assiduité. Ainsi, chacune de ces publications remporte systématiquement un grand succès. Quotidiennement, toute sa vie est suivie dans les moindres détails. Notamment son déménagement à Dubaï qui a fait la une de l’actualité. LD People vous en a d’ailleurs longuement parlé !



Sur place, Maeva Ghennam vient de connaître un événement particulier. Puisque la jolie brune s’est fait arrêter par les policiers du petit État émirati. Mais aujourd’hui, la belle brune refait parler d’elle pour une tout autre raison. En effet, elle décide de parler d’un sujet qui lui tient particulièrement à cœur. Puisque la jeune femme a beaucoup changé. Après être passée à plusieurs reprises par le bistouri, elle n’est plus vraiment la même qu’il y a trois ans. Néanmoins, ça ne lui pose aucun problème d’en parler.

Maeva Ghennam : De 2017 à aujourd’hui



Cette année-là, Maeva Ghennam fait son apparition la télévision. Ainsi, elle rejoint le casting des Marseillais vs Le Reste du Monde. Très rapidement, elle arrive à se faire remarquer. Mais à cette époque, elle apparaît encore au naturel. Même si depuis elle aura subi un grand nombre d’interventions. Âgée de 23 ans, la candidate de téléréalité est totalement métamorphosée. Premièrement, elle a eu un recours à une augmentation mammaire. Ensuite, les opérations s’enchaînent. Maeva Ghennam subit plusieurs liposuccions. Elle n’hésite pas également à utiliser des injections de botox. Et pour finir, elle réalise un implant fessier et se fait refaire le nez. Pour elle, il n’y a aucune honte à parler de ce sujet. Et aujourd’hui, elle semble parfaitement bien dans sa peau.



Ainsi ce 08 décembre, Maeva Ghennam partage un souvenir de ses premiers passages à la télévision. Et elle est bien différente sur ce cliché publié sur Snapchat. D’ailleurs, elle n’hésite pas à s’en amuser.” OMG il y a trois ans, ma première aventure en Australie et j’étais pas refaite du visage “. Déjà au début de cette année, la jeune femme évoquait le sujet. Et ce, avec la franchise qu’on lui connaît. ” Moi si je vous en parle, ce n’est pas pour faire de la pub. Je n’ai aucun tabou avec la chirurgie esthétique. Je ne vous recommande pas de le faire. Il faut vraiment réfléchir. Mais moi, je suis grave complexée. Surtout qu’à la télé, ça se voit de ouf ! (…) “. Mais apparemment, grâce à la chirurgie esthétique Maeva Ghennam a trouvé un moyen de se sentir parfaitement bien sa peau.