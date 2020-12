Léa Djadja : la compagne de Black M éjectée de M6, grosse polémique!

Les inconditionnels du programme de relooking « Incroyables transformations » ont été étonnés de savoir que Léa Djadja ne figurait plus au casting de la nouvelle saison. Son ex-collègue Nicolas Waldorf a donné plusieurs explications. LdPeople vous explique tout !

Les habitués du programme de M6, « Incroyables Transformations » attendaient impatiemment de découvrir des nouveaux épisodes et leur envie devrait bientôt être exhaussée. Ainsi, l’un des spécialistes, le coiffeur Nicolas Waldorf a indiqué la fin du tournage de la saison inédite de l’émission diffusée par M6 sur son compte Instagram le 29 décembre dernier. Il a eu l’occasion de présenter une nouvelle arrivante dans l’équipe. Elle se nomme Ludivine Aubourg. « La bienvenue à notre nouvelle experte en maquillage ! Après 6 mois de tournage, je vous donne son identité… Welcome à ludivine. Je peux vous indiquer que cela n’était pas évident de garder cela secret“, a-t-il noté avec ferveur.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par NICOLAS WALDORF (@nicolas.waldorf)

Ludivine Aubourg, une nouvelle experte en maquillage

Ludivine Aubourg est une vraie experte dans le monde du maquillage. Elle possède une grande expérience en la matière. Son compte Instagram est en grande partie une vitrine de sa passion pour le maquillage. Elle y expose sa vie professionnelle, les différents produits qu’elle emploie mais aussi ses changements étonnants comme durant la fête d’Halloween. Elle est déjà très suivie car elle compte plus de 150.000 abonnés à sa page. La jeune femme a aussi créé sa chaîne YouTube. Elle distille des vidéos dans les lesquelles, elle donne des conseils de beauté à un public de plus en plus nombreux. Elle dispose plus d’une corde à son arc car elle est aussi photographe professionnelle. Elle a par exemple eu l’occasion de prendre en photo Flora Coquerel, Miss France 2014.

Ludivine Aubourg prend le relais de Léa Djadja

Ludivine Aubourg est aussi une ancienne participante de l’émission de TF1, The Voice. Elle y a participé à deux reprises, en 2012 et en 2013, mais cela n’a débouché sur rien. Ludivine Aubourg prend le relais de Léa Djadja, qui n’est autre que la compagne du chanteur Black M. Djadja avait pourtant marqué le programme. L’annonce de ce départ a consterné les internautes. Certains ont exprimé leur surprise. « Et Léa alors ? Elle n’y sera plus » ont indiqué à plusieurs reprises les fans de l’émission. La spécialiste en coiffure a expliqué les raisons de son absence.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Léa Djadja / Diallo (@lianeanea)

Léa Djadja était enceinte

Elle n’a pas pu être présente sur le tournage car elle est tout simplement enceinte d’un second enfant. « Léa attendait un bel événement“, a souligné Nicolas Waldorf. Et d’enchaîner : « elle ne pouvait pas tourner avec la situation actuelle ». Depuis, Léa a accouché d’une fille qui s’appelle Kiki en septembre 2020. Nicolas Waldorf n’a pas précisé si elle voulait récupérer sa place dans l’émission pour la suite. Djadja a diffusé un message étonnant sur Instagram plus tard, indiquant vouloir faire “page blanche” et “prendre un nouveau départ“.