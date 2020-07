Léa Elui partage une nouvelle « choc » sur Instagram ! les fans choqué !

Léa Elui est certainement la plus jeune française a avoir jamais eu autant d’abonnés sur les réseaux sociaux. Sur Instagram, la jeune femme de 19 ans cumule 11 millions d’abonnés. Et son succès ne date pas d’hier, ce qui a permis à Léa Elui de pérenniser son activité d’instagrameuse (influenceuse). Des marques la contacte pour des placements de produits ou des campagnes de publicité. Cela lui permet de vivre confortablement de sa notoriété. Et elle fait récemment une annonce qui risque de vous épater !

Léa Elui a une grande nouvelle à partager avec ses fans

Léa Elui commence très jeune son activité sur les réseaux sociaux. Elle n’avait que 15 ans quand elle décide de se lancer dans la création de vidéos sur YouTube. Et la même année, en 2016, elle se fait connaître sur TikTok et sur Instagram grâce à des danses du ventre. Ce qui motive Léa Elui a se plonger dans cet univers virtuel c’est que sa réalité n’est pas confortable. En effet, elle est victime de harcèlement à l’école. C’est malheureusement le cas de nombreux adolescents. Mais pour Léa Elui, cela a été le déclencheur de ce qui lui permet d’être qui elle est aujourd’hui. Des millions de personnes suivent son activité sur les réseaux sociaux. En conséquence, des marques prestigieuses souhaitent travailler avec elle pour bénéficier de sa visibilité.

Les abonnés Instagram de la jeune femme découvre alors le 4 juillet dernier qu’elle est l’égérie d’une marque luxueuse. En effet, Léa Elui annonce avec fierté être la nouvelle ambassadrice de la marque de bijoux APM Monaco.

Une jeune française devient l’égérie de la marque de bijoux AMP Monaco

Ces bijoux sont tendances et luxueux. La marque existe depuis 1982 et elle ne rate pas l’occasion de rester à la page. En effet, en choisissant Léa Elui pour ambassadrice, APM Monaco s’offre une publicité en or. Car non seulement elle gagne en visibilité de façon formidable, mais en plus elle renouvèle ses fans. Puisque Léa Elui n’a que 19 ans, la moyenne d’âge de sa communauté de fans doit être similaire. C’est donc un choix marketing parfait pour la marque de bijoux qui va pouvoir atteindre un nouveau cœur de cible. De plus, pour Léa Elui, cela va renforcer sa crédibilité auprès des marques. Avoir la chance de travailler avec AMP Monaco n’est effectivement pas donné à tout le monde.

Avant elle, une française avait aussi eu cette chance. Il s’agissait de Caroline Receveur. Une mannequin célèbre qui se fait connaître du grand public grâce à la télé-réalité. Pour réaliser son rêve de devenir mannequin, elle devait se faire repérer par le grand public. Et à l’époque, les réseaux sociaux n’étaient pas ce qu’ils sont aujourd’hui. Elle participait donc à Secret Story et les Anges de la télé-réalité. Et cela a fonctionné puisqu’elle est repérée pour devenir animatrice avant de se consacrer aux réseaux sociaux. Elle est aussi actrice dans Hollywood Girls à partir de 2012 pour les trois premières saisons.

Une expérience de plus pour la jeune femme qui continue de grandir professionnellement

Léa Elui va pouvoir faire ses preuves en tant qu’égérie de la marque. Mais il ne faut pas douter d’elle à cause de son âge. En effet, du haut de ses 19 ans, elle accumule pas mal d’expérience et est une bosseuse exemplaire. Sur ces différentes plateformes, Youtube, Instagram ou TikTok, c’est toujours un minimum d’un million de personnes qui lui font cofinance. Ensuite, elle est devenue bilingue à force de travail et ne compte pas s’arrêter là. Car, forte de son succès, elle pourrait se reposer sur ses acquis. Mais Léa Elui décide d’engager des agents afin de pouvoir continuer ses études. Elle est notamment active à la WonderWall Agency avec Baptiste Giabiconi, un célèbre mannequin français.

Léa Elui n’oublie pas de s’amuser pour autant

Ensemble, ils fêtent par exemple les 11 millions d’abonnés de Léa Elui sur Instagram. Et pour fêter ça, Baptiste Giabiconi lui prépare une surprise qu’elle n’oubliera pas, ni elle, ni ses vêtements. En effet, il prépare un gâteau décoré du chiffre 11 en crème. Mais Léa Elui a tout juste le temps de le remercier qu’elle se prend la gâteau en pleine figure. Tous les deux explosent de rire et les fans font de même tout en félicitant Léa Elui dans les commentaires.

Avec AMP Monaco, ce ne seront plus ce genre de posts que la jeune femme proposera. Tout en classe et en élégance, elle sait faire la différence entre le travail et l’amusement. Le tout, sans jamais perdre de vue l’ambition qui est vive derrière ses réseaux sociaux.