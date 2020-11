“L’effet d’une bombe” Ingrid Chauvin et Thierry Peythieu: La vrai raison de leur séparation enfin dévoilée!

Toutes les bonnes choses ont une fin et c’est le cas pour l’histoire d’amour entre Ingrid Chauvin et Thierry Peythieu, une page se tourne. Après neuf ans de mariage, ils ont annoncé qu’ils mettaient fin à leur relation, amis ils n’ont pas tout de suite évoqué les raisons de leur rupture.

Le 11 novembre 2020, l’actrice de Demain nous appartient a annoncé qu’elle se séparait de Thierry Peythieu mais elle avait supprimé les traces de cette rupture.

Mais une réconciliation n’est pas à l’ordre du jour. Mais même si tout se fait par avocats interposés, les choses se seraient plutôt apaisées., selon les informations de nos confrères de Closer.

C’est à Sète, non loin des lieux de tournage de la série, que la comédienne vivrait avec leur fils Tom dans sa maison. Elle dirigerait visiblement seule cette séparation assez compliquée.

Elle formait au début un couple modèle avec Thierry mais ce n’était visiblement plus qu’une façade.

Ils s’étaient marié le 27 août 2011 à Lège-Cap-Ferret. Mais jusqu’à présent ils ne voulaient pas communiquer sur les véritables raisons de leur séparation, qui restaient un véritable mystère.

“Elle puise sa force dans l’amour inconditionnel qu’elle a pour son petit garçon, mais c’est très dur, explique une personne proche de l’actrice au magazine Closer. Elle n’aurait jamais imaginé vivre ce qu’elle vit actuellement. Le couple modèle qu’elle formait avec Thierry n’était plus qu’une façade. Au fond, elle savait déjà… il fallait juste qu’elle trouve la force et le courage de partir”, informe une source à nos confrères. Quant au fameux déclic, nous n’en saurons pas plus. “Un jour, Ingrid parlera, et ça fera l’effet d’une bombe” termine le témoin anonyme.