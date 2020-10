Légumes surgelés : 5 façons originales incroyables de les cuire !

Vous manquez d’inspiration pour cuisiner en général et qui lus est pour les legumes surgelés ? voici 5 façons originales de les cuire.

Il est très pratique d’avoir des légumes surgelés dans son congélateur. Cela permet en effet d’avoir des légumes à disposition tout de suite à cuisiner, afin de manger les plus équilibré possible.

Tout comme les courgettes, les tomates ou les carottes par exemple, C’est aussi un moyen facile de manger des légumes difficile à trouver en certaines saisons.

Ainsi cela permet d’éviter le gaspillage en dosant les quantités.

Mias à prt dans de l’eau bouillatne comment les cuire de manière plus originale ?

Voici cinq idées possible :

Le cake pour plein de douceur

Pour un un apéro dinatoire ? Utilisez des légumes surgelés ! Poivrons, petits pois, poireaux… Ces légumes surgelés serviront de garniture de vos muffins salés ou cakes.

Insérez-les directement dans le cake sans les faire décongeler. Ajoutez aussi du fromage ou de la viande, ou bien même du poisson : thon , crabe, surimi, saumon, vous allez vous régaler !

Le gratin qui croustille !

les gratins sont une bonne solution pour se régaler avec un bon plat maison. Et on peut utiliser des légumes surgelés, pour gagner du temps à la préparation.

Que ce soit avec des Carottes, du chou-fleur, des haricots, des petits pois, de la courges ou meme des aubergines… Les légumes surgelés peuvent être utilisés pour vos gratins.

Vous pouvez aussi les accompagner d’une bonne sauce béchamel et si vous le souhaitez, et meme varier les plaisisrs avec de la viande et du poisson.

La vapeur : le plus sain !

La manière la plus saine de déguster des cuire les légumes surgelés : La cuisson vapeur. Tous les nutrimetns sont conservés et une consistance et une texture similaires aux légumes frais.

Ce mode de cuisson doux permet de cuire vos légumes et de les servir en soupe ou en accompagnement.

Le wok pour la saveur

Afin de cuire les légumes surgelés rapidement, pensez au wok. Vous savez cette technique de cuisson qui nous vient d’Asie dans une poile légèrement creusée !

Il faut d’abord laisser décongeler au préalable afin d’éviter le surplus d’eau. SI vous avez peu de temps, il est peut être plus simple de cuire les légumes au wok afin de retirer l’eau de cuissin et avant d’ajouter de la sauce soja, du gingembre, de la coriandre ou des légumes, une recette inspirée de l’Asie et pleine de saveurs !

Dans une tarte à partager !

Les légumes surgelés sont tout à fait adaptés pour préparer une tarte salée. Mais, pour ne pas que l’eau détrempe la pâte, il faudra si possible les faire cuire avant ou les décongeler. La cuisson en tarte peut se faire avec tous types de légumes.

Votre préparation de crème et œuf sera à ajouter ainsi que du fromage !

Tous ces légumes peuvent meme être cuisinés en un tajine, une recette orientale originale !