Leïla Kaddour, mère très préoccupée, “inquiète”, se confie sur son enfant, (rare confidence)

Il y a quelques temps, Leïla Kaddour accouchait de son premier enfant. Depuis, elle vit une joie folle. Dans un entretien donné au magazine Télé Star, elle a évoqué la naissance de son enfant et ses inquiétudes de maman.

Personnalité bien connue des fans de l’émission La bande originale diffusée sur France Inter et jeune femme exerçant aussi sur France 2, Leïla Kaddour est une journaliste qui a brillé en peu de temps. Personnalité forte de France Television, elle apparaît dans le PAF comme un visage familier. En mars 2020, la belle brune, attendait son premier enfant, se mettait en pause du journal télévisé pour terminer sa grossesse loin des téléspectateurs et hors de caméras.

Leïla Kaddour à 40 ans

Quelques temps plus tard, la journaliste a accouché de son premier enfant dans une ambiance très spéciale. En effet, c’est suite au confinement que la journaliste a donné naissance à sa première progéniture, fruit de l’union avec Pierre Guénard, chanteur du groupe de rock Radio Elvis. Si la jeune femme, très proche du présentateur Nagui, a vécu quelques désagréments en fin de grossesse, elle est aujourd’hui mère comblée.

Leïla Kaddour une mère inquiète

Comblée par sa nouvelle fonction de mère, elle garde quand même des peurs en relation avec l’ambiance actuelle en lien avec la crise du Covid-19. « On s’inquiète mais très vite, c’est la magie des enfants, on donne plus de sens à tout ce que l’on fait. Mère ou pas lorsque l’on vit un amour, les choses changent », a-t-elle confié au magazine Télé Star.

En août 2020, la présentatrice du JT avait indiqué par rapport à la maternité et sur la naissance de son enfant, durant l’épidémie de Covid-19. « J’ai eu beaucoup de chance que ce soit après la période de confinement », avait-elle précisé. Et d’enchaîner : « Paradoxalement, ça m’a offert quelque chose de rare dans nos existences, la possibilité de ne pas avoir d’obligations sociales et d’être comme dans une bulle, un petit nid, avec mon compagnon et mon bébé ».

Leïla Kaddour : Une nouvelle vie

Comme toutes les mères, une nouvelle vie s’ouvre pour la journaliste. Elle va devoir concilier sa vie professionnelle bien remplie et celle de mère. C’est une question d’organisation. Elle va devoir trouver une nounou pour s’occuper de son enfant. Visiblement, Leila Kaddour veut profiter de son enfant pleinement et n’a pas encore annoncé de date pour son retour à l’antenne. Il faut dire que lorsqu’elle présente le journal, elle doit se rendre plusieurs heures à l’avance au siège de France TV pour assister à la fameuse conférence de rédaction au cours de laquelle sont évoqués les sujets qui vont être traité à l’antenne. Chaque chaîne de télévision a sa ligne éditoriale. Le JT de TF1 est centré sur la ruralité et le terroir. Ce n’est pas le cas du journal de France 2 qui parle aussi beaucoup d’international. Quoiqu’il en soit, ce journal a ses fans qui le regarde de manière systématique.