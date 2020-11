Lena Situations raconte son vécu, victime de harcèlement, elle parle de son quotidien compliqué à l’école

Lena Situations est une créatrice de contenus qui évolue sur Youtube. Depuis quelques années maintenant, elle est la coqueluche des viewers. Si elle vit une vie de rêve aujourd’hui, elle explique que son adolescence a été très compliquée à vivre. Victime de harcèlement scolaire, elle était invité sur le plateau de TPMP pour en témoigner. À ses côtés, son ami, le chanteur Bilal Hassani était aussi venu raconter son histoire. Pour Lena Situations, c’était de ses cheveux bouclés que ses camarades d’école se moquaient. Cyril Hanouna lui pose des questions en plateau pour obtenir tous les détails de cette période difficile pour la jeune femme.

Lena Situations raconte son calvaire adolescent chez TPMP

Lena Situations cumule 2,5 millions d’abonnés sur Instagram. Ses vidéos Youtube cartonnent et les ventes de son livre, Toujours Plus, explosent. Ses fans savent également que son métier la passionne et qu’elle est en couple avec un autre créateur de contenus sur Youtube, Seb (auparavant Seb la frite). Alors, difficile de voir une ombre au tableau de la vie de la jeune femme. Elle est souriante, pétillante, intelligente et travailleuse. Pourtant, elle souhaite dénoncer le harcèlement scolaire qu’elle a vécu. Faire savoir aux personnes qui pourraient en être victime, que la roue tourne et que ce n’est pas une fatalité.

La jeune femme souhaite éveiller les consciences et faire réaliser aux plus jeunes que la méchanceté et l’humour sont deux choses bien différentes. Pour aborder ce sujet, elle est très bien placée. Car durant sa scolarité, elle a fait les frais d’attaques et de moqueries au quotidien. Cela lui a même fait développer un complexe vis-à-vis de ses cheveux. En effet, ses camarades d’écoles s’amusaient à la décoiffer pour que ses boucles s’échappent de sa coiffure. Alors que sa chevelure est magnifique, elle lutte encore aujourd’hui pour se convaincre qu’elle est belle au naturel.

Les souffrances des jeunes confrontés au harcèlement de sont pas à prendre à la légère

À travers Youtube, Lena Situations s’est épanouie. Mais ce n’est pas pour autant que les critiques se sont tues. Les internautes ont souvent la main lourde en commentaires désobligeants sur les réseaux sociaux. Comme elle, Bilal Hassani aussi a fait face à des critiques véhémentes sur les réseaux sociaux. Sortant du lot et assumant sa différence, certains ont pris un malin plaisir à tenter de le briser. Bilal Hassani et Lena Situations sont des exemples de force de caractère qui sont inspirants pour les jeunes générations. Quoi que les gens peuvent trouver à redire de leurs physiques ou de leurs créations, ils s’entêtent et parviennent à avoir le dernier mot.

Dans TPMP, Cyril Hanouna aborde souvent le problème du harcèlement. À l’école ou sur les réseaux sociaux, les jeunes générations sont souvent les plus fragiles face à la haine injustifiée. C’est pour cette raison qu’il invitait Bilal Hassani et Lena Situations à témoigner. Ce sont des personnes qui ont vécu le pire et qui sont restés grands. Aujourd’hui, ils portent les voix des personnes opprimées par le harcèlement et tentent de faire changer les choses.